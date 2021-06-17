Росія готується до окупації: у Білорусі готують проросійські "загони самооборони"

На початку історії гібридної війни Росії проти України організовували так звані проросійські "загони самооборони". Служба моніторингу білоруської редакції міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm звернула увагу на організацію подібних загонів, які діяли на Донбасі, у Білорусі. Це може вказувати на підготовку РФ до окупації Білорусі.

22 – 23 травня на страйкбольному полігоні "Білий гай" біля міста Барановичі у Брестській області, зібралися представники республіканського громадського об'єднання "Білоруське козацтво". Попри те, що цей захід назвали "зборами козацької молоді", основна частина учасників – дорослі чоловіки. Серед них були й підлітки.

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Консолідація суперницьких проросійських організацій

Так звані "збори козацької молоді" проводили вперше. Вони дуже відрізнялися від попередніх "козацьких" заходів. Перед усім – мінімальною кількістю "козацької" атрибутики. Це не властиво для заходів такого типу.

Складалося враження, що для організаторів була важлива не атрибутика "козацтва", а підготовка злагодженої парамілітарної групи. В одному з описів збору сказали: "Учасники займалися тактичною і медичною підготовкою, а також навчалися методів виживання на місцевості".



Збори проросійських загонів у Брестській області / Фото InformNapalm

Можна стверджувати про високий рівень цього заходу, оскільки на ньому були одразу кілька лідерів "козацьких" організацій Білорусі, а саме: Степан Жерносєк, Тимофій Климчук та Олександр Барановський. Крім того, на зібранні був (і навіть виступав перед його учасниками) Петро Шапко. Його діяльність InformNapalm розслідував вже раніше. Зараз Шапко – ініціатор створення проросійської партії "Родіна", яка, за його словами, має на меті "створити зразкову російську державу".

Цікаво, що, на відміну від "козаків", Петро Шапко про свою участь у заході на сторінках в соцмережах не повідомляв. Дивує, що на спільній акції були проросійські "козачі" організації, які раніше ігнорували одні одного або між ними спостерігали нездорову конкуренцію.

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Нагадаю, така несподівана консолідація суперницьких між собою проросійських організацій була й напередодні початку операції РФ по захопленню українського Криму у 2014 році.

Підготовка групи проросійських "козаків"

"Білоруське козацтво" має тісні зв'язки з російським так званим "Союзом козаків-воїнів Росії і закордоння". Зокрема, 29 серпня 2019 року в Мінськ приїжджав депутат російської Держдуми, керівник "Союзу" Віктор Водолацький, який зустрічався з головним отаманом "Білоруського козацтва" Миколою Улаховичем. На зустрічі також був перший секретар російського посольства в Білорусі Леонід Макуров.



Віктор Водолацький з Леонідом Макуровим /Фото InformNapalm

Трохи згодом, наприкінці листопада 2019 року, представники "Білоруського козацтва", зокрема Степан Жерносєк, відомий, як отаман Жодинського козачого відділу, приїжджали в Москву на зустріч з "колегами". Також на фотографіях з "козачих" зборів зафіксували Тимофія Климчука – керівника так званого військово-патріотичного клубу "Пересвєт". Цей клуб останнім часом відкрито не демонструє своєї прихильність до "російського світу". Він привертає увагу тим, що навчає підлітків поводитися з якісною і дорогою зброєю.



Тимофій Климчук / Фото InformNapalm

Наприклад, 2 лютого 2021 року на сторінці клубу "Пересвєт" "ВКонтакті" з'явилося відео, де підлітки-вихованці клубу демонстрували екіпірування сучасного бійця. Один з них на відео говорить: "У мене амуніція швидше для мобільних операцій у міському середовищі".

Серед учасників зібрання в Барановичах ідентифікували ще кількох людей, які входять до парамілітарних формувань у Білорусі:

Олександр Барановський – ще один "козачий отаман", який очолює Столинський козачий відділ. Раніше він працював заступником начальника Столинського районного відділу МНС;

Руслан Храпицький. Він працює керівником колективу козачої пісні та за сумісництвом директором будинку культури в селі Белавуша Столинського району Брестської області;

Віктор Барило. Він, судячи з профілю "ВКонтакті", донедавна не був пов’язаний з козаками, проте дуже цікавився діяльністю різного роду парамілітарних організацій.

А нещодавно, в коментарі до запису на сторінці "ВКонтакті" одного російського "козачого" загону, який займається бойовою підготовкою, Віктор Барило написав: "Салют! Ми з Білорусі займаємося тим же".



Допис Віктора Барила / Фото InformNapalm

Зібрані дані демонструють, що під прикриттям козацьких парамілітарних заходів, які організовують нібито для військово-патріотичного навчання молоді, успішно проводять підготовку і злагодження групи проросійських "козаків". Вони мають зв’язки з кураторами як через співробітника російського посольства, так і через депутата Держдуми РФ.

Якщо РФ реалізуватиме наступний етап агресії проти Білорусі, то бойовий осередок, можливо, сприятиме російській армії в реалізації сценаріїв окупації.

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Нагадаємо, що на окупованих РФ територіях України в Криму і на Донбасі також діяли такі проросійські парамілітарні угруповання. Вони забезпечували захоплення адміністративних будівель та організацію блокпостів для прикриття дій регулярних сил збройних сил РФ.