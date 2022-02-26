У Білорусі планують акцію проти війни з Україною

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська закликає народ вийти на протести проти війни з Україною вже завтра.

Лідерка опозиційних сил Білорусі закликає співгромадян перестати мовчати про ситуацію в Україні та вийти на акції протесту.

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Політикиня закликала людей вже завтра, 27 лютого о 14:00 виходити у своїх містах до виборчих дільниць та рішуче висловлювати свій протест проти війни.

Як можна вимагати сміливих вчинків від людей, котрі живуть у страху півтора року? Війна, в яку нас втягнули, розпочалася два дні тому. Але досі білоруси не заявили, що вони проти, не показали це українцям діями. То чи маю я право просити вас про дії? Можливо, ні. Але я не пробачу собі, якщо не спробую, – заявила Тихановська у зверненні.

Окрім цього, опозиціонерка додала, що у білорусів "немає права вважати себе заручниками обставин", зокрема через те, що їхня країна сприяла російським окупантам, які віроломно напали на мирну Україну, а значить на них лежить відповідальність.

Відеозвернення Світлани Тихановської до білорусів

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