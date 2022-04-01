У Білорусі почалися репресії через "рейкову війну"

У Білорусі режим Лукашенка розпочав переслідування і репресії залізничників через оголошену "рейкову війну".

Залізничників залякують

Представники КДБ Білорусі затримали уже більше 30 працівників залізниці. Білоруський режим намагається знайти винних у диверсіях.

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За даними Центру протидії дезінформації, жертвами злочинних дій стають люди, яких погрозами змушують записувати відео, де вони зізнаються в "скоєному" і каються. Відео потім використовують для залякування інших працівників залізниці та людей, які виступають проти агресії Росії,

Самопроголошений президент Білорусі Лукашенко дуже боїться бути покараним Росією за програш у цій війні. І боятись справді варто. А білоруським партизанам ми дякуємо за роботу,

– йдеться у повідомленні.

Що відомо про рейкову війну

Нагадаємо, що між Білоруссю та Україною більше немає залізничного сполучення – його підірвали. Раніше окупанти відправляли цим шляхом військові ешелони.

Щоб уповільнити переміщення російської військової техніки в Україну, білоруси виводять техніку з ладу.

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