З Білорусі кинулися до Польщі: прикордонники затримали рекордну кількість нелегалів

Польські прикордонники затримали 349 іноземців за незаконний перетин кордону з Білорусі до Польщі. І мовиться тут про короткий проміжок часу – від 6 серпня.

Мігранти намагалися перетнути кордон як поодинці, так і групами. Найбільшу групу – 85 людей – затримали на кордоні в суботу, 7 серпня.

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Мігрантів масово затримують у Польщі на кордоні з Білоруссю

Польські прикордонники затримують на кордоні з Білоруссю все більше й більше мігрантів. Причому мовиться не так про спроби незаконно перетнути кордон поодинці, як про масові "прориви".

Зокрема, з 6 до 9 серпня у Польщу спробували проникнути 349 нелегалів. При цьому у суботу, 7 серпня, спіймати вдалося чергову рекордну групу – 85 людей (біля Кузніци). Їх наразі помістили в спеціальні центри для іноземців.

Зауважимо, усього у 2021 році мігрантів через білоруський кордон тільки у пункті Кузніци зловили понад 800.



Мігранти зі Сходу намагаються потрапити в ЄС з через Білорусь / Фото польських прикордонників

Буквально днями, 5 серпня, польські прикордонники повідомляли про групу з 60 людей, яких затримали на кордоні, і також називали її рекордною. Як бачимо, кількість рекордів стрімко зростає.

Коротко про ситуацію з мігрантами, яких пропускає Білорусь

Литва, до якої мігранти прагнули потрапити у першу чергу, вже навіть будує на кордоні загорожі з колючого дроту. Нелегали їдуть здебільшого з Афганістану та Іраку, як припускають польські силовики, а для проникнення на територію Європейського Союзу використовують Білорусь.

як припускають польські силовики, а для проникнення на територію Європейського Союзу використовують Білорусь. Річ у тім, що там за рухами мігрантів зараз геть не стежать, і, вочевидь, цілком свідомо. У такий спосіб режим самопроголошеного президента Олександра Лукашенка намагається помститися на санкції, які вводять у Європі проти білоруського режиму за виборчі фальсифікації та порушення прав людини.

які вводять у Європі проти білоруського режиму за виборчі фальсифікації та порушення прав людини. Глави урядів Литви, Латвії та Естонії тим асом зробили спільну заяву, в якій закликають ввести нові санкції проти Білорусі – якраз за організацію нелегальної міграції до ЄС.

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