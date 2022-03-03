У Білорусі помітили техніку Росії з розпізнавальним знаком – червоним прямокутником

На території Білорусі зафіксували переміщення російської військової техніки. На ній був розпізнавальний знак – червоний прямокутник.

Колону помітили 3 березня о 8:54 за Києвом неподалік Дрогичина (Брестська область). Техніка прямувала трасою М-10 у сторону Пінська.

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У Білорусі зафіксували російську військову техніку

Білоруські опозиційні ресурси інформують про пересування техніки збройних сил Росії з розпізнавальним знаком – червоним прямокутником.

Територією Білорусі проїхала 38-а артилерійська бригада російської армії. У супроводі були

військові МАЗи,

радіостанції на шасі ГАЗ-66,

три одиниці "Кайманів",

"Волати" із 122-міліметровими нарізними мінометами "Нона".

Нагадаємо, білоруська опозиція та експерти неодноразово заявляли, що самі білоруси, зокрема регулярне військо, не хочуть воювати проти України. Підтримати агресію Володимира Путіна готові лише найманці Олександра Лукашенка.

Російську техніку помітили в Білорусі: дивіться відео

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