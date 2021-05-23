Цинізм не має меж: у Білорусі порушили кримінальну справу за "мінування" літака Протасевича

У Мінську вимушено посадили літак компанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса – начебто через повідомлення про замінування. З літака у столиці Білорусі зняли засновника опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича. Його одразу ж затримали. А Слідчий комітет Білорусі, дотримуючись "букви закону" розпочав кримінальне провадження через неправдиве повідомлення.

У транзитній зоні повітряне судно перевіряли сапери МНС та слідчо-оперативна група. Звісно, ніякої вибухівки на борту не знайшли. Також перевірили усіх пасажирів.

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За фактом Жовтневий райвідділ Слідчого комітету Білорусі відкрив кримінальну справу – за завідомо неправдиве повідомлення про небезпеку.

У МНС розповіли, як реагували на інцидент

У МНС Білорусі запевняють, до повідомлення про "замінування" поставились з усією серйозністю.

Відповідно до планів реагування до місця була направлена аварійно-рятувальна техніка МНС: підрозділи Мінського міського і Мінського обласного управління, республіканського загону спеціального призначення. Техніка прибула на місце. Однак допомога МНС не знадобилася,

– сказав офіційний представник міністерства Віталій Новіцький.

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Пасажирський літак супроводжував винищувач

Ба більше, у повітрі до аеропорту Boeing 737-8AS супроводжував винищувач МіГ-29. Телеграм-канал AviaticA оприлюднив відео цього літака на аеродромі у Барановичах. На винищувачі розміщені ракети класу "повітря-повітря".