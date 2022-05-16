Білоруси на прикордонні моніторять мережі стільникового зв'язку

Білоруські військові на кордоні з Україною моніторять мережі стрільникового зв'язку. Для цього вони використовують мобільного комплекс радіомоніторингу.

Мобільна розвідка триватиме до 21 травня. Про це повідомили в Генштабі 16 травня.

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Триватиме наступний етап перевірки бойової готовності сил реагування збройних сил республіки білорусь. Фіксується діяльність мобільного комплексу радіомоніторингу в прикордонній смузі, зокрема і на території України. Він діє з метою моніторингу мереж стільникового зв’язку,

– мовиться в повідомленні.

На Волинському та Поліському напрямках активних дій не було. Білоруські військові продовжують виконувати завдання з прикриття ділянки на кордоні з Україною. Ї налічується до 7 батальйонів.

Ситуація на напрямках 16 травня

Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. Основні зусилля ворог зосередив на Донецькому напрямку.

На Слобожанському напрямку намагається стримувати наступ Сил оборони на північ від Харкова та запобігти їх виходу до Державного кордону України. Ворог веде підготовку наступу в районі Ізюма.

На Сіверському напрямку противник посилив контроль ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. Існує загроза ракетних ударів з території Росії на зазначеному напрямку.

На Харківському напрямку ворог зосереджує основні зусилля на утриманні займаних позицій та недопущенні просування ЗСУ в напрямку до Державного кордону України з російською федерацією.

На Слов'янському напрямку активних бойових дій не зафіксовано.

Російські окупанти обстріляли з артилерії цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Довгеньке, Руські Тишки, Тернова та Петрівка. Противник вів повітряну розвідку за допомогою БпЛА "Орлан-10".

На Донецькому напрямку окупанти здійснювали обстріли з усіх видів зброї.

На Лиманському, Бахмутському та Курахівському напрямках ворог продовжує наступати, бойові дії тривають.

На Авдіївському напрямку ворог відійшов на раніше зайняті позиції.

На Сєвєродонецькому та Новопавлівському напрямках активних бойових дій противником не вів. Лише намагався обстрілювати позиції українських військових.

У Маріуполі ворог завдає масові артилерійські та авіаційні удари. Основні зусилля окупанти зосереджують на блокуванні та ураженні заводу "Азовсталь".

На Південнобузькому напрямку противник активних бойових дій не проводив. Ворог обстрілював позиції ЗСУ.

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