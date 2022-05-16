Білоруси на прикордонні моніторять мережі стільникового зв'язку
Джерело:Генштаб ЗСУ
Білоруські військові на кордоні з Україною моніторять мережі стрільникового зв'язку. Для цього вони використовують мобільного комплекс радіомоніторингу.
Мобільна розвідка триватиме до 21 травня. Про це повідомили в Генштабі 16 травня.
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Триватиме наступний етап перевірки бойової готовності сил реагування збройних сил республіки білорусь. Фіксується діяльність мобільного комплексу радіомоніторингу в прикордонній смузі, зокрема і на території України. Він діє з метою моніторингу мереж стільникового зв’язку,
– мовиться в повідомленні.
На Волинському та Поліському напрямках активних дій не було. Білоруські військові продовжують виконувати завдання з прикриття ділянки на кордоні з Україною. Ї налічується до 7 батальйонів.
Ситуація на напрямках 16 травня
- Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. Основні зусилля ворог зосередив на Донецькому напрямку.
- На Слобожанському напрямку намагається стримувати наступ Сил оборони на північ від Харкова та запобігти їх виходу до Державного кордону України. Ворог веде підготовку наступу в районі Ізюма.
- На Сіверському напрямку противник посилив контроль ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. Існує загроза ракетних ударів з території Росії на зазначеному напрямку.
- На Харківському напрямку ворог зосереджує основні зусилля на утриманні займаних позицій та недопущенні просування ЗСУ в напрямку до Державного кордону України з російською федерацією.
- На Слов'янському напрямку активних бойових дій не зафіксовано.
- Російські окупанти обстріляли з артилерії цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Довгеньке, Руські Тишки, Тернова та Петрівка. Противник вів повітряну розвідку за допомогою БпЛА "Орлан-10".
- На Донецькому напрямку окупанти здійснювали обстріли з усіх видів зброї.
- На Лиманському, Бахмутському та Курахівському напрямках ворог продовжує наступати, бойові дії тривають.
- На Авдіївському напрямку ворог відійшов на раніше зайняті позиції.
- На Сєвєродонецькому та Новопавлівському напрямках активних бойових дій противником не вів. Лише намагався обстрілювати позиції українських військових.
- У Маріуполі ворог завдає масові артилерійські та авіаційні удари. Основні зусилля окупанти зосереджують на блокуванні та ураженні заводу "Азовсталь".
- На Південнобузькому напрямку противник активних бойових дій не проводив. Ворог обстрілював позиції ЗСУ.
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