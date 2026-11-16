У Білорусі раптово перевели війська на кордоні з Україною у повну бойову готовність

У Білорусі 16 листопада розпочалася раптова перевірка боєготовності маневрених груп усіх прикордонних з'єднань і загонів. Військові відпрацьовують марші, протидію диверсійним групам та відбиття атак безпілотників.

Як повідомляє державне агентство "Белта" з посиланням на держсекретаря Ради безпеки Олександра Вольфовича, інспекція відбувається за планом, який Олександр Лукашенко затвердив на 2026 рік.

Чому в Білорусі підняли військових?

Перевірка сфокусована на мобільних підрозділах відомства, що формують кістяк швидкого реагування.

Для кожної маневреної групи призначили окрему ділянку та дистанцію переміщення, де бійці стикаються зі штучно створеними перешкодами.

Під час висування колони потрапляють під імітовані атаки диверсійно-розвідувальних груп умовного противника.

Відбиття нападів дронів та бойові стрільби

Зокрема, у Брестській прикордонній групі маневрений підрозділ подолав 30-кілометровий комбінований марш. Бійці відбивали напади диверсантів та протидіяли застосуванню ворожих безпілотних літальних апаратів.

Після марш-кидка особовий склад прибув на військові стрільбища для оцінки вогневої вправності. Прикордонники виконують контрольні стрільби з пістолетів Макарова, автоматів Калашникова, а також важкого групового озброєння.

Для кожної маневреної групи визначено свій відрізок і протяжність маршу, під час якого на тих, кого перевіряють, впливатимуть диверсійно-розвідувальні групи умовного противника. Після цього підрозділи вийдуть на ділянки місцевості та полігони, де пройдуть контрольні заняття,

– заявив Олександр Вольфович.

Масштабні перевірки на кордоні

Аналогічні маневри та нормативи з тактико-спеціальної підготовки також виконують військовослужбовці в інших регіонах країни. До практичних дій залучені підрозділи Гомельської прикордонної групи та Лідського прикордонного загону.

Голова Державного прикордонного комітету Костянтин Молостов зауважив, що за останні три-чотири роки маневрені групи пройшли суттєве переоснащення й посилили рівень вишколу особового складу. Підсумкові результати навчань передадуть безпосередньо Олександру Лукашенку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що після зустрічі з Володимиром Путіним Лукашенко запропонував Польщі відновити діалог. Він визнав погіршення відносин між Мінськом і Варшавою, але закликав сторони відмовитися від конфронтації.