У Білорусі росіяни безцеремонно роз'їжджають на крадених в Україні автівках

Після того, як російські війська відступили з півночі України, на території Білорусі стали фіксувати безліч автівок без номерних знаків, але з позначками "V" та "Z". Переважно – у Гомелі.

У виданні звернули увагу на те, що на початку повномасштабної війни Росії з Україною автопарк російської армії, яка перебуває на території Білорусі, складався лише з УАЗів та "Газелей".

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Але згодом у російських бойовиків почали з'являтися цивільні автівки таких марок та моделей, яких не було в їхньому автопарку.

Вже ні для кого не новина, що російська армія перша у світі за мародерством. Зокрема окупанти обкрадали дилерські центри авто й забирали особисті авто українців – це підтверджували як і влада України, так і люди, які з цим стикнулися.

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Вочевидь, зниклі автівки з Півночі України можна знайти на території Білорусі:

На одній з автотрас помітили вантажівку без номерних знаків із рекламою українського бренду "Гаврилівські курчата", але на її кузові була намальована літера V.

Окрім цього, білоруські журналісти помітили рух легкових автомобілів марок: Kia Sportage, VW Crafter, Peugeot Partner, які рухалися в автомобілів зі спецсигналами.

Небайдужі білоруси надсилали світлини з подібними автівками ще в березні. Деякі з них були без супроводу, деякі взагалі були припарковані у подвір’ях багатоповерхових будинків в білоруських містах.

У виданні "Наша Ніва" звернули увагу на те, що рух автівок без номерних знаків є порушенням білоруських ПДР. Також у журналістів виникли питання, як ці авто проходять контроль на кордоні між Україною та Білоруссю.

Автівки без номерних знаків з позначками "Z" та "V": фото "Наша Ніва"

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