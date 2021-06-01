Фактично на фінішній прямій, – у Білорусі розповіли деталі про узгодження інтеграції з Росією

Білорусь та Росія вже фактично вийшли на фінішну пряму у питанні інтеграції двох країн. Наразі відбувається погодження всіх союзних програм.

Про це повідомив прем'єр-міністр Білорусі Роман Головченко після наради з самопроголошеним президентом країни Олександром Лукашенком.

Важливо Інтеграція – у глухому куті, – аналітик про союз Білорусі та Росії

Головченко заявив, що наразі залишилося "дошліфувати трохи питань". За його словами, всю роботу з інтеграції Білорусі та Росії планують завершити не пізніше літа.

Фактично ми виходимо на фінішну пряму за погодженням всіх союзних програм, які охоплюють побудову єдиного економічного простору двох країн для того, щоб забезпечити рівні умови роботи суб'єктів господарювання Білорусі та Росії,

– розповів білоруський прем'єр.

Він запевнив, що зараз нібито не мовиться про будь-які збитки політичному або економічному суверенітету Білорусі.

"Ми вибудовуємо нову модель відносин в рамках єдиного економічного простору, щоб створити не просто рівні умови, а нові моделі економік, які повинні розвиватися синхронно", – зауважив Головченко.

Цікаво! У квітні 2021 року Лукашенко заявляв, що Росія та Білорусь можуть завершити створення Союзної держави вже восени 2021 року. Нерозв'язане питання – об'єднання податкових систем.

Зауважимо, що про інтеграцію Білорусі та Росії говорять вже давно. А у Держдумі Росії навіть підготували проєкт Концепції зближення законодавств обох держав. Станом на 2020 рік робота над програмою дій щодо інтеграції перебувала на завершальній стадії.