Критикували Лукашенка: у Білорусі силовики навідалися до студії телеканалу з обшуками

Білоруські силовики 21 травня влаштували обшук у студії відомого телеканалу "Белсат". Силовики затримали шістьох людей, зокрема чотирьох операторів.

Як відомо, телеканал проводив розслідування з критикою самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

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У квітні канал опублікував розслідування про ділові стосунки невістки Лукашенка та інших пов'язаних з ним людей. Матеріал критикував самого Лукашенка, а також його соратників.

Обшуки у "Белсаті"

Представники телеканалу повідомили, що 21 травня люди у формі увірвалися у студію, яку використовували для зйомок шоу. Студію готували до майбутньої програми, і на момент рейду зйомок не проводили.

Раніше суд у Мінську засудив журналісток телеканалу "Белсат" до двох років позбавлення волі. Вони звинувачуються в організації заворушень за те, що в листопаді 2020 роки вели пряму трансляцію з акції протесту.

Зауважимо, що Лукашенко тисне на всі опозиційні видання та телеканали у країні. До прикладу, 18 травня в офіс найбільшого опозиційного видання TUT.BY силовики прийшли з обшуками. Крім того, силовики прийшли також додому до кількох журналістів і головної редакторки видання Марини Золотової. Аби потрапити у її квартиру, силовики навіть вибили двері.