У Білорусі силовики прийшли з обшуками до журналістів БелаПАН
Джерело:"Радыё Свабода"
Білоруські силовики зранку 18 серпня навідалися з обушками до журналістів інформаційного агентства БелаПАН. Домен сайту заблокований, перейти на нього за посиланням неможливо.
Обшуки у БелаПАН
Слідчі дії відбуваються у межах справи про "організації дій, що грубо порушують громадський порядок". Одного журналіста забрали на допит у відділок.
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До кого прийшли силовики:
- журналістки Ірина Турчиної,
- редакторки інтернет-видання БелаПАН Naviny.by Олександра Зайцева,
- бухгалтерка компанії Кацярина Боєва,
- журналіста Захара Щербакова,
- головної редакторки Ірини Леушиної,
- її заступника Олександра Зайцева.
Біля будинку Леушиної стоїть мікроавтобус з тонованим склом. Сама редакторка наразі на зв'язок не виходить.
У Зайцева обшуки відбувалися близько години. Під час них силовики вилучили мобільний телефонон, жорсткий диск комп'ютера, планшети, посвідчення журналіста і кілька візитівок. Заступника редактора змусили підписати зобов'язання про явку.Зверніть увагу! Це вже другий обшук у БелаПАН за 2021 рік. 14 січня силовики конфіскували деяке обладнання, документи, жорсткі диски комп'ютерів та сервери. Робота редакції була паралізована. Пізніше компанія пройшла тривалий фінансовий аудит.
Що відомо про БелаПАНБілоруське приватне інформаційне агентство (БелаПАН) – єдине незалежне інформаційне агентство в Білорусі. Його у листопаді 1991 року заснували Олександр Ліпай та Віталій Циганков.
БелаПАН було генспонсором святкування 100-річчя Білоруської Народної Республіки 25 березня 2018 року. У липні того ж року департамент фінансових розслідувань відкрив кримінальну справу проти Ліпая. Його звинуватили в "ухиленні від сплати податків у великому розмірі".
У липні 2021 року, після хвилі обшуків журналістів незалежних ЗМІ, кілька співробітників БелаПАН виїхали з країни.