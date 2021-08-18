У Білорусі силовики прийшли з обшуками до журналістів БелаПАН

Білоруські силовики зранку 18 серпня навідалися з обушками до журналістів інформаційного агентства БелаПАН. Домен сайту заблокований, перейти на нього за посиланням неможливо.

Обшуки у БелаПАН

Слідчі дії відбуваються у межах справи про "організації дій, що грубо порушують громадський порядок". Одного журналіста забрали на допит у відділок.

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До кого прийшли силовики:

журналістки Ірина Турчиної,

редакторки інтернет-видання БелаПАН Naviny.by Олександра Зайцева,

бухгалтерка компанії Кацярина Боєва,

журналіста Захара Щербакова,

головної редакторки Ірини Леушиної,

її заступника Олександра Зайцева.

Біля будинку Леушиної стоїть мікроавтобус з тонованим склом. Сама редакторка наразі на зв'язок не виходить.

У Зайцева обшуки відбувалися близько години. Під час них силовики вилучили мобільний телефонон, жорсткий диск комп'ютера, планшети, посвідчення журналіста і кілька візитівок. Заступника редактора змусили підписати зобов'язання про явку.

Що відомо про БелаПАН Білоруське приватне інформаційне агентство (БелаПАН) – єдине незалежне інформаційне агентство в Білорусі. Його у листопаді 1991 року заснували Олександр Ліпай та Віталій Циганков.



БелаПАН було генспонсором святкування 100-річчя Білоруської Народної Республіки 25 березня 2018 року. У липні того ж року департамент фінансових розслідувань відкрив кримінальну справу проти Ліпая. Його звинуватили в "ухиленні від сплати податків у великому розмірі".



У липні 2021 року, після хвилі обшуків журналістів незалежних ЗМІ, кілька співробітників БелаПАН виїхали з країни.

Це вже другий обшук у БелаПАН за 2021 рік. 14 січня силовики конфіскували деяке обладнання, документи, жорсткі диски комп'ютерів та сервери. Робота редакції була паралізована. Пізніше компанія пройшла тривалий фінансовий аудит.