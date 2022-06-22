У Білорусі стартували мобілізаційні навчання біля кордону з Україною

Білорусь проводить мобілізаційні навчання з воєнними комісаріатами Гомельської області, плануються навчальні збори військовозобов'язаних. Навчання триватимуть з 22 червня по 1 липня.

Мобілізаційні навчання біля кордону з Україною

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Білорусі. Наголошують, що навчання – згідно з планом.

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Згідно з заявою Міноборони, мета навчання – перевірити готовність військових комісаріатів виконувати завдання за призначенням, під час якого будуть відпрацьовуватися питання щодо доукомплектування військових комісаріатів шляхом призову військовозобов'язаних запасу.

Для створення обстановки, наближеної до реальної, у навчаннях візьмуть участь підрозділи спеціальних операцій Збройних сил Білорусії.

Зазначимо, що Гомельська область Білорусі межує з Київською, Чернігівською та Житомирською областями України.

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До слова! 22 червня відбудеться зустріч Володимира Путіна та Олександра Лукашенка. Її повинні провести у Мінську у рамках регіонального форуму.

Білорусь дійсно зосередила на кордоні з Україною у Брестській і Гомельській областях до 7 батальйонів, але ознак підготовки повторного наступу з території Білорусі не спостерігається.

Крім того, Білорусь біля кордону з Україною розмістила ешелон нових гаубиць.

У прикордонних районах Білорусі проводять додаткові заходи з інженерного обладнання пунктів пропуску й розгортають додаткові засоби радіоелектронної боротьби.

Водночас у МВС наголошують, що наразі скупчень військ недостатньо, щоб це організувати напад. Також не варто боятись якихось конкретних дат, як от 22 червня.

Зокрема, радник міністра МВС Вадим Денисенко зауважив, що у цей день окупанти робитимуть те ж, що й раніше. Цим він нагадав, що російські військові й так щоденно обстрілюють Україну, убивають та травмують мирне населення, а також руйнують інфраструктуру.

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