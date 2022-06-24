У Білорусі уже розроблений план провокацій на кордоні з Польщею, – Латушко

Зараз на порядку денному у контексті Білорусі найбільше обговорюють, чи вступить вона у війну Росії, здійснивши вторгнення в Україну. Однак, є ще одна загроза – Білорусь має план розроблений план провокацій на кордоні з Польщею.

Підтримка України Польщею дратує Лукашенка та Путіна

Про це 24 каналу розповів білоруський опозиціонер Павло Латушко. За його словами, наразі невідомо, чи буде він реалізований, чи може навіть перенесеться на кордон з Литвою. Латушко вважає, що саме це зараз є головною темою обговорення між російським та білоруським диктаторами – Путіним і Лукашенком.

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Це реакція на те, що Україна отримала статус кандидата в ЄС. З чим, до речі, я вітаю вас і український народ,

– зауважив Латушко.

Білоруський опозиціонер пояснив, що інформація про ймовірні провокації на кордонах поступала ще минулого року, до початку так званої гібридної війни з нелегальними мігрантами. Її метою було перевірити НАТО на реакцію, на виконання 5-ої статті статуту Альянсу.

У 5-ій статті статуту НАТО йдеться про колективну оборону членів Альянсу. Її принцип полягає у тому, що напад на будь-яку з країн-членів НАТО розглядається як напад на них усіх. Відтак, до оборони застосовують військові сили не лише країни, яка піддалася нападу, а й усього Альянсу.

"Ми вже володіємо інформацією з кількох джерел щодо провокацій на кордоні з Польщею. Цей план передбачає можливі обстріли, скажімо так, фінський сценарій, коли нібито НАТО провокує ситуацію, відбуваються елементи агресії, і збройні сили Білорусі разом з союзником Росією дають відповідь", – пояснив Латушко.

Він додав, що це відбуватиметься від фактичного перетину кордону, тобто йдеться про можливий обстріл території. Ідея цього плану насамперед полягає і тому, щоб "помститися" Польщі за ту роль, яку вона грає в підтримці України.

У Лукашенко це викликає особливе роздратування. Роздратування це викликає й у Кремлі. І справді це є метою,

– підкреслив опозиціонер.

Путін хоче перевірити реакцію НАТО

Латушко наголосив, що мова не йде про реальну війну. Радше про про зіткнення, виставу із застосуванням бойової зброї, з обстрілами. Якого масштабу будуть ці обстріли, залежатиме зокрема від реакції Польщі.

Мета щодо перевірки того, як діятиме НАТО, також зберігається. Тому не модна виключати реалізацію цього плану, який, вкотре наголосив Латушко, існує. Ймовірність того, що це відбудеться є.

"Ми зараз, звичайно, з вами розглядаємо гіпотезу. Тобто те, що план існує – це одне, а чи буде він реалізований – це абсолютно друге. В якому масштабі – це третє. Знову ж, якою буде реакція з боку НАТО – це четверте", – підсумував Павло Латушко.

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