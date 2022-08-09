білорусь анонсувала навчання своїх ВПС та ППО з бойовою стріляниною
Джерело:Міноборони Білорусі
У білорусі відбудеться оперативно-тактичне навчання з військами ВПС та ППО з бойовою стріляниною. Вони триватимуть більш ніж 2 тижні.
Навчання відбудуться згідно з планом підготовки Військово-повітряних сил та військ протиповітряної оборони за призначенням в період з 9 по 25 серпня. Про це повідомили в Міноборони білорусі.
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Навчання ВПС та ППО складається з двох етапів
Вчення проводиться на території Республіки Білорусь та 185-го центру бойової підготовки та бойового застосування Повітряно-космічних сил Російської Федерації,
– мовиться в повідомленні.
Захід бойової підготовки пройде у два етапи:
- з 9 по 11 серпня – у районах проведення навчання на території Білорусі;
- з 22 по 25 серпня – у межах території та повітряного простору полігону "Ашулук".
Передислокація на полігон "Ашулук" здійснюється залізничним та повітряними ешелонами.
Мета вчення – підвищення злагодженості з'єднань та військових частин під час виконання завдань із призначення,
– пише Міноборони.
До навчання залучають особовий склад та озброєння, військову та спеціальну техніку від авіаційних військових частин, військ протиповітряної оборони та радіотехнічних військ, а також бойові розрахунки закладу освіти.
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