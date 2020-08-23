"Живий ланцюг" на знак солідарності з білорусами. Біля посольства в Києві зібрались люди, аби підтримати активних сусідів.

На згадку про Балтійський шлях подібні заходи відбуваються в Литві, Латвії, Естонії, Грузії, Молдові. Саме так назвали акцію, яка відбулась 1989 році. Повідомлили кореспонденти 24 каналу.

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Тоді близько 2 мільйонів людей взялися за руки, утворивши "живий ланцюг" завдовжки майже 600 кілометрів, який з'єднав Таллінн, Ригу і Вільнюс. Це був протест проти радянської окупації. Нинішня акція символічна, адже білоруси борються за свій вибір.

Під посольством Білорусі у Києві зібралися люди, які принесли із собою національні символи. Так вони намагаються висловити свою підтримку. Учасники акції викрикують гасла "Жыве Беларусь", вмикають білоруські пісні, серед них "Перемен" Віктора Цоя. Машини, які проїжджають повз, підтримують звуковими сигналами тих, хто зібрався.

Я хотів би нагадати, це не лише моя власна думка, а й думка багатьох білорусів, що теперішні протести – це не тільки революція проти Лукашенка, а також боротьба за незалежність,

– повідомив волонтер Юрій.

На акцію солідарності прийшли й самі білоруси, які ще нещодавно були затримані у своїй державі за участь в протестах.

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Кореспондентам 24 каналу вдалося поговорити з одним із них. Володимир був затриманий 10 серпня 2020 року, а вже 11 серпня разом з дружиною та дітьми приїхав до Києва. Чоловік зазначив, що зараз в Білорусі починається міграційна хвиля. Україна є однією з тих країн, куди виїжджають найперше.

Ми всією сім’єю підтримуємо протести, тому що в Білорусі відбувається безлад. Іншого слова не підібрати, аби пояснити, що відбувається там. Тому ми всією сім'єю тут,

– розповів Володимир.

Після акції під стінами посольства Білорусі, учасники створили "живий ланцюг". Він простягнувся аж до Майдану Незалежності.

Дивіться фото 24 каналу з акції:

Дивіться відео кореспондентів 24 каналу: