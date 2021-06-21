Режим Лукашенка вирішив прирівняти гасло "Жыве Беларусь" до гітлерівського вітання

Влада Олександра Лукашенка хоче включити до переліку нацистської символіки біло-червоно-білий прапор та гасло "Жыве Беларусь". Саме їх використовували протестувальники під час акцій протесту у Білорусі, які почалися у серпні 2020 року.

У КДБ Білорусі вже надійшов на погодження проєкт акта МВС "Про встановлення переліків організацій та інших структур, нацистської символіки та атрибутики".

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Раніше заступник начальника управління Михайло Бедункевич заявив, що біло-червоно-білий прапор можна буде використовувати лише в окремих випадках. Зокрема, його дозволять демонструвати у фільмах, театральних постановках, а також в архівній і музейній роботі.

Зауважимо, у березні білорусів почали штрафувати за використання такого прапора. Штраф сягає приблизно 580 рублів.