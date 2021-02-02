"Вибачте, я помилявся": у Білорусі винесли перший вирок у "Справі Тихановського"

2 лютого 2021 , 10:48
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У Білорусі у вівторок, 2 лютого, фігуранта так званої "Справи Тихановського" Володимира Неронського засудили до 3 років колонії. Блогера визнали винним в образі представника влади.

Джерело: TUT.BY

Блогера та громадського активіста Неронського також звинуватили в організації дій, які грубо порушили громадський спокій.

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Деталі "справи Тихановського"

  • Неронського звинуватили у змові з Сергієм Тихановським.
  • Чоловіки начебто планували організувати масові акції у білоруських містах. Зокрема, у Мінську, Бресті, Гомелі, Слуцьку та Гродному.
  • Свої "злочинні плани", на думку суду, Неронський і Тихановський реалізовували через ютуб-канал та телеграм-канал "Країна для життя".
  • Неронський також створив власний ютуб-канал "Слуцьк для життя". Там блогер також публікував відео, які закликали народ вийти на масові акції.
  • За версією слідства, народні протести начебто були непокорою проти вимог чиновників.
  • Окрім того, правоохоронці заявили, що 2 лютого 2020 року Неронський нібито зустрівся з Тихановським. Союзники обговорили деталі злочину.
  • Неронський частково визнав вину. Він погодився, що іноді допускав надто різкі вислови у відео. Водночас блогер спростував змову з Тихановським.
Зверніть увагу! Неронського затримали у травні 2020 року. Тоді ж взяли під варту Тихановського та інших активістів "Країни для життя".

За що ще судили Неронського

Блогера також звинуватили у публічних образах очільника Слуцького райвиконкому Андрія Янчевського.

Своїми різкими заявами про бездіяльність та лицемірство міської влади Неронський нібито завдав Янчевському моральних страждань.

Прошу вибачення у пана Янчевського, я справді помилявся,
– заявив Неронський.

У цій справі блогер визнав свою вину. Він заявив, що деякі лайливі слова озвучив Янчевському "на емоціях".