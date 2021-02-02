"Вибачте, я помилявся": у Білорусі винесли перший вирок у "Справі Тихановського"

У Білорусі у вівторок, 2 лютого, фігуранта так званої "Справи Тихановського" Володимира Неронського засудили до 3 років колонії. Блогера визнали винним в образі представника влади.

Джерело: TUT.BY

Блогера та громадського активіста Неронського також звинуватили в організації дій, які грубо порушили громадський спокій.

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Деталі "справи Тихановського"

Неронського звинуватили у змові з Сергієм Тихановським.

Чоловіки начебто планували організувати масові акції у білоруських містах. Зокрема, у Мінську, Бресті, Гомелі, Слуцьку та Гродному.

Свої "злочинні плани", на думку суду, Неронський і Тихановський реалізовували через ютуб-канал та телеграм-канал "Країна для життя".

Неронський також створив власний ютуб-канал "Слуцьк для життя". Там блогер також публікував відео, які закликали народ вийти на масові акції.

За версією слідства, народні протести начебто були непокорою проти вимог чиновників.

Окрім того, правоохоронці заявили, що 2 лютого 2020 року Неронський нібито зустрівся з Тихановським. Союзники обговорили деталі злочину.

Неронський частково визнав вину. Він погодився, що іноді допускав надто різкі вислови у відео. Водночас блогер спростував змову з Тихановським.

За що ще судили Неронського

Неронського затримали у травні 2020 року. Тоді ж взяли під варту Тихановського та інших активістів "Країни для життя".

Блогера також звинуватили у публічних образах очільника Слуцького райвиконкому Андрія Янчевського.

Своїми різкими заявами про бездіяльність та лицемірство міської влади Неронський нібито завдав Янчевському моральних страждань.

Прошу вибачення у пана Янчевського, я справді помилявся,

– заявив Неронський.

У цій справі блогер визнав свою вину. Він заявив, що деякі лайливі слова озвучив Янчевському "на емоціях".