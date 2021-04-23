Помста за відмову фінансування чемпіонату: у Білорусі заборонили Nivea та Skoda

Білоруський уряд заборонив ввезення на територію країни продукції німецького бренду Nivea та автовиробника Skoda. Так компаніям помстилися за відмову фінансування Чемпіонату світу з хокею.

Білорусь заборонила іноземні бренди

Уряд встановив обмеження на ввезення низки товарів "для забезпечення захисту національних інтересів, з урахуванням недружніх дій щодо білоруського народу". Відповідне рішення схвалили 23 квітня.

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Документ схвалили підставі указу президента Білорусі Олександра Лукашенка "Про застосування спеціальних заходів". Він передбачає введення заборони на ввезення та реалізацію окремих груп товарів.

Перелік заборонених компаній

Liqui Moly

Škoda Auto,

Beiersdorf торгові марки:

Nivea, Eucerin, La Prairie, Labello, Hansaplast, Florena, 8X4, Skin Stories, Gammon, Tesa, Chaul, Coppertone, Hidrofugal, Stop the water while using me.

У разі виявлення товарів цих компаній на в'їзді у Білорусь, їх повертатимуть назад.

Суб'єкти торгівлі, у яких на дату набрання чинності постанови будуть залишки заборонених товарів, мають припинити торгівлю ними впродовж 5 робочих днів. Тих, хто порушуватиме закон і продовжуватиме реалізацію заборонених товарів, каратимуть відповідно до закону.