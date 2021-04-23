Помста за відмову фінансування чемпіонату: у Білорусі заборонили Nivea та Skoda

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Білоруський уряд заборонив ввезення на територію країни продукції німецького бренду Nivea та автовиробника Skoda. Так компаніям помстилися за відмову фінансування Чемпіонату світу з хокею.

Джерело:

TUT.by

Білорусь заборонила іноземні бренди

Уряд встановив обмеження на ввезення низки товарів "для забезпечення захисту національних інтересів, з урахуванням недружніх дій щодо білоруського народу". Відповідне рішення схвалили 23 квітня.

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Документ схвалили підставі указу президента Білорусі Олександра Лукашенка "Про застосування спеціальних заходів". Він передбачає введення заборони на ввезення та реалізацію окремих груп товарів.

Перелік заборонених компаній

  • Liqui Moly
  • Škoda Auto,
  • Beiersdorf торгові марки:
  1. Nivea,
  2. Eucerin,
  3. La Prairie,
  4. Labello,
  5. Hansaplast,
  6. Florena,
  7. 8X4,
  8. Skin Stories,
  9. Gammon,
  10. Tesa,
  11. Chaul,
  12. Coppertone,
  13. Hidrofugal,
  14. Stop the water while using me.

У разі виявлення товарів цих компаній на в'їзді у Білорусь, їх повертатимуть назад. 

Суб'єкти торгівлі, у яких на дату набрання чинності постанови будуть залишки заборонених товарів, мають припинити торгівлю ними впродовж 5 робочих днів. Тих, хто порушуватиме закон і продовжуватиме реалізацію заборонених товарів, каратимуть відповідно до закону.

Чому уряд схвалив таке рішення

Компанії заявили, що не фінансуватимуть Чемпіонат світу з хокею 2021, якщо його проводитимуть у Білорусі. Таке рішення мотивували порушенням прав людини в країні. Згодом Міжнародна федерація хокею перенесла змагання у Латвію, а Білорусі пообіцяла компенсацію. У відповідь Мінськ тимчасово обмежував ввезення товарів Nivea та Skoda.