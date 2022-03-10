Білоруси залучені до бомбардувань України: особисті дані військових злочинців

Розповіді про те, що білоруси не беруть участь у війні проти Україні, геть не відповідають дійсності. Так, станом на 10 березня армію РБ не залучали до масованого вторгнення на нашу територію, однак білоруси діють інакше.

За даними джерел 24 каналу у розвідці, Росія задіяла у війні фактично все командування та особовий склад військових аеродромів Білорусі. Це є безпосередньою участю у військових злочинах проти українського народу.

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Окупантам допомагають обслуговувати літаки та завантажувати на них бомби та ракети, наводити крилаті ракети та знищувати лікарні й інфраструктурні об'єкти України.

Всіх поплічників Росії очікує міжнародний трибунал

За даними розвідників, дуже активну допомогу російським окупантам надає начальник штабу військового аеродрому Барановичі Юрій Пижик. 52-річний полковник прописаний у будинку №9 на вулиці Лиловій у Брестській області Білорусі. Їздить він на сірій Kia Sorento 2002 року випуску з державними номерами 9830 BC-1.

Особисті номери Пижика:

+375296440843;

+375298074628;

+375445583921.

Дані начштабу аеродрому Барановичі у Білорусі / Фото джерел 24 каналу

Крім того, дуже активну участь у підтримці бомбардувань цивільного населення України бере підполковник Олександр Лозицький, який командує аеродромом Лунинець. Він мешкає в будинку 23 на вулиці Вінокурова у Лунинці, а прописаний у квартирі 34 в будинку 133 на вулиці Червоній у тому ж місті.

Співучасник військових злочинів володіє срібним Citroen C5 2002 року випуску з номерами 8296 EM-1.

Номер телефону поплічника Росії Олександра Лозицького:

+375293689010.



Командувач аеропорту Лунинець у Білорусі / Фото джерел 24 каналу

Допомогу у ракетних обстрілах України росіянам надає генерал-майор та командувач ВПС ППО Білорусі Ігор Голуб, який народився у Чернігові. Прописаний білоруський злочинець у Мінську на вулиці Героїв 120-ї дивізії, у квартирі 49 будинку 27. Мешкає у Гродненській області в місті Ліда на вулиці Південне містечко, будинок 25, квартира 30.

Голуб володіє синім Citroen C5 2001 року випуску з номерами 4774 EB-4.

Особисті номери генерал-майора Білорусі Ігоря Голуба:

+375295504782;

+375336651028.



Командувач ВПС ППО Білорусі Ігор Голуб / Фото джерел 24 каналу

Залучений до роботи зі знищення українців також заступник Голуба, Анатолій Булавко. Полковник прописаний у Барановичах Брестської області на вулиці Гайовій в будинку 53, у квартирі 47.

Особисті номери заступника командувача ВПС ППО Білорусі Булавка:

+375297224751;

+375336741602;

+375336996387;

+375291837661;

+375257083364;

+375257083371;

+375259642123.

Заступник командувача ВПС ППО Білорусі Анатолій Булавко / Фото джерел 24 каналу

Працює на Росію також брат дружини Анатолія Булавки Андрій Гончаров, який є військовослужбовцем частини ППО. 40-річний поплічник окупантів прописаний у Мінську на вулиці Фогеля в будинку №9 у квартирі 124.

Гончаров їздить на срібляному Renault Sandero з номерами 1771 KC-7 2017 року випуску.

Особистий номер телефону Андрія Гончарова:

+375297618785.



Брат дружини Анатолія Булавки Андрій Гончаров / Фото джерел 24 каналу

Участь у війні з Україною може брати також чоловік доньки Булавка Сегій Барковський, який є військовим та служить у зенітно-ракетній частині у Барановичах. Прописаний поплічник Росії у Вітебську на вулиці Чкалова у третьому корпусі будинку 41 у квартирі 29.

Особисті номери Барковського:

+375292998488;

+375257096710.



Чоловік доньки заступника командувача ВПС та ППО Білорусі Сергій Барковський / Фото джерел 24 каналу

У розвідці наголосили, що знають дані всіх окупантів та їх поплічників, кожного військового злочинця, який причетний до участі у війні з Україною. Всіх терористів очікує міжнародний трибунал.