У Білорусі затримують громадян, які знімають військову техніку

Жителів Білорусі почали затримувати за фото- та відеозйомку військової техніки. В офіційних звинуваченнях ідеться про нібито "сприяння екстремізму".

Попри те, що самі білоруси не хочуть воювати проти українців, путінський посіпака Олександр Лукашенко продовжує готуватися до вторгнення. За останніми даними, білоруська армія вже наносить маркування на свою техніку. Окрім того, у країні базується чимало російської техніки.

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Ще донедавна громадяни Білорусі намагалися перешкоджати планам своєї влади. Зокрема – публікували в мережі відео та фото переміщення військових колон, повідомляли про перебування російських солдатів та перельоти російської авіації.

Перші звинувачення в "екстремізмі"

Тепер же такі дії визнані екстремізмом. Диктаторський режим Лукашенка заборонив своїм громадянам фіксувати все, що пов'язане із військовою технікою.

Звинувачення в екстремізмі вже отримав 33-річний житель Пінська. Він, як заявляють білоруські силовики, передав адміністраторам телеграм-каналу, що визнаний у Білорусі екстремістським, фото і відео з пересуванням військової колони.

"Встановлено, що підозрюваний, піддавшись деструктивному впливу телеграм-каналів, повірив у свою безкарність та анонімність, фотографував на камеру мобільного телефону військову техніку, знімав пересування військового транспорту і надалі передав ці відомості адміністраторам екстремістських телеграм-каналів", – повідомляють білоруські силовики.

Щодо чоловіка порушено кримінальну справу за сприяння екстремістській діяльності. Йому загрожує до шести років позбавлення волі.

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