Є 3 конкретні причини: чому Білорусь почала збивати російські дрони

Білоруські війська вже кілька разів збивали над своєю територією дрони-камікадзе, якими Росія атакує мирні міста в Україні. Однак це не означає, що самопроголошений президент Білорусь Алєксандр Лукашенко змінив свою позицію й припинив підтримувати дії Владіміра Путіна.

Лукашенко – це зрадник білоруського народу й головний союзник Росії, сказав 24 Каналу білоруський опозиціонер Павло Латушко. Адже ні КНДР, ні Китай, ні Іран у такому об'ємі не допомагають Кремлю вести війну проти України як бацька.

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Які причини збиття дронів

На думку білоруського опозиціонера, Лукашенко боїться, що використання росіянами повітряного простору Білорусі може призвести до того, що Україна відповість. До слова, МЗС України опублікувало офіційну заяву про те, що Сили оборони знають розташування військових об'єктів на території Білорусі, по яких буде завдано ударів, якщо Лукашенко дозволить собі здійснювати агресію щодо України.

Друга причина те, що дрони літають на низьких висотах й це може завдати збитків населенню,

– мовив Латушко.

Крім того, останнім часом Лукашенко бореться за відновлення повітряного простору Білорусі для використання іноземної цивільної авіації.

Зверніть увагу! У ніч проти 7 вересня 2024 року щонайменше 7 "Шахедів" і один розвідувальний БпЛА типу Supercam залетіли на територію Білорусі.

Лукашенко не зацікавлений у мирі

Якби самопроголошеному президенту Білорусі дійсно було важливо досягнення миру, то він би вивів білоруські війська на кордон з Росією і заборонив би армії країни-агресора використовувати територію й повітряний простір його країни. Проте білоруський узурпатор ніколи цього не зробить, адже він ментально відданий російським інтересам.

Навіть коли було призупинено атаки по Україні з використанням ракет та літаків, які стартували з території Білорусі, Лукашенко зайняв позицію, вигідну Кремлю – дестабілізувати ситуацію на кордоні. Тобто направляти війська, щоб українські резерви були вимушені стояти на кордоні з Білоруссю, очікуючи можливу атаку,

– зазначив білоруський опозиціонер.

Також Путін й Лукашенко домовилися про виробництво зброї, тож промисловий комплекс Білорусі допомагає росіянам у виробництві озброєння. Мінськ допомагати Москві в обході санкцій, через це все, що потрібно країні-агресору для війни йде через Білорусь.

Водночас колишній співробітник СБУ Іван Ступак зауважив, що у Білорусі повна інформаційна тиша щодо ліквідації повітряних цілей, якими росіяни атакують Україну.