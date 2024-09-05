У Білорусі збивають "Шахеди", пролунало два вибухи

Під час атаки дронами-камікадзе в ніч проти 5 вересня декілька БпЛА залетіло в повітряний простір Білорусі. Місцеві пабліки повідомили, що по безпілотниках працює ППО, передає 24 Канал.

У Гомельському районі збивають "Шахеди" – чути вибухи. Два звуки вибуху чули у Гомельському районі о 01:34 та 01:36. За попередніми даними, люди чують та бачать антидронну роботу у білоруському небі, – мовиться в публікації сторінки "Білоруський Гаюн".

Білоруси поширюють відео, як у небі над Гомелем горить і падає один зі збитих дронів-камікадзе типу "Шахед".

Над Гомелем ППО відбиває "Шахеди" вночі 5 вересня: дивіться відео

Цікаво, що білоруси не звикли до такої картини та припускають, що це може горіти "літак чи якийсь вертоліт".

"Там, коротше, вибух якийсь був, щось падає", – кажуть вони. І присмачують мову добірною лайкою.