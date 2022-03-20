Білоруси здаватимуться та відмовлятимуться виконувати накази, – представник опозиції

У Генштабі ЗСУ офіційно заявили, що Білорусь готується до можливого вторгнення в Україну. Проте самі білоруські військові можуть здаватись у полон чи відмовлятись виконувати накази.

Про це в ефірі 24 каналу розповів представник білоруської опозиції Франак Вячорка. За його словами, загалом більшість білоруського народу засуджує вторгнення Росії та підтримує Україну.

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Вячорка: Військовий потенціал Білорусі – низький

Вячорка запевнив, що білоруський народ своєю більшістю виступає проти вторгнення Росії, бо це помітно навіть за всіма опитуваннями. Невідомі наслідки, коли навіть змусять декілька груп і сил спецоперацій чи якусь роту перейти кордон.

Мені здається, що вони насправді здаватимуться українським військовим, відмовлятимуться виконувати накази або просто розвернуться і підуть міццю,

– наголосив він.

Як відзначив представник білоруської опозиції, він усе ще скептично ставиться до ймовірного наступу Білорусі, адже це принесе Олександру Лукашенку велику нестабільність і створить нову лінію розколу навіть серед силовиків.

Військовий потенціал Білорусі невеликий. Я там служив, знаю. Армія без військового досвіду й супердеморалізована. Якщо їх змусять війти в Україну, то просто змішають із росіянами разом в одну військову одиницю. Франак Вячорка Представник білоруської опозиції

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