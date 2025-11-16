Причини такого рішення залишаються невідомими. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал "Спадчына".

Дивіться також Трамп повертає Білорусь у гру: навіщо США власний трек із Лукашенком

Що відомо про знесення пам'ятника Калиновському у Білорусі?

Монумент, присвячений постанню Констянтина Калиновського 1863 року, мав вигляд меча, встромленого у землю, і був встановлений у 2013 році.

На ньому було гравірування "Кого любиш?" та герб "Погоня", який використовувала Білоруська Народна Республіка у 1918 році та сучасна Білорусь перші 4 роки свого існування.

У складі української армії воює полк імені Кастуся Калиновського, який складається переважно з білорусів і литовців. Він має на меті не лише захист України, а й звільнення Білорусі від режиму Олександра Лукашенка. Відтак у Білорусі полк визнали "терористичною організацією".

У Білорусі знесли пам'ятник повстанню Калиновського

Лукашенко запрошував українців жити у Білорусі