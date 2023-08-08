У Білорусі будують нове наметове містечко для вагнерівців: де хочуть розмістити терористів

У Білорусі помітили розгортання нового наметового містечка для вагнерівців біля аеродрому Зябровка. Там планують розмістити близько 1000 найманців.

У Центрі національного спротиву зазначили, зберігається висока ймовірність використання вагнерівців для імітації діяльності у межах підтримки інформаційної операції Росії та Білорусі з тиску на країни населення Європи.

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За інформацією від підпілля, на кордоні з Україною, в населеному пункті Зябровка у Республіці Білорусь, будується новий табір для найманців ПВК "Вагнер." Надалі планується їх застосування для імітації підривної діяльності на кордоні з Чернігівською областю,

– йдеться у повідомленні.



Де розташована Зябровка / Скриншот GoogleMaps

Для чого розміщують вагнерівців

Мета цієї кампанії полягає в тому, аби змусити країни Європи зменшувати підтримку України. Мовляв, "лиш би на нас не напали"".

У ЦНС також зауважили, що на первинному етапі в рамках такої інформаційної операції відбувається імітація розгортання таборів ПВК "Вагнер" та вкиду в інформаційне поле наративів, що найманці готові йти на ЄС.

! Раніше у Державній прикордонній службі зазначали, що Білорусь використовує російських найманців "ПВК Вагнер" для нагнітання ситуації, їхня ж кількість і місце розташування в Білорусі наразі не становлять загрози для України.