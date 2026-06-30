Білоруська економіка рухне: полковник запасу ЗСУ охарактеризував можливу загрозу

На території Білорусі фіксують нарощення військових інфраструктурних об'єктів. Втім збільшення кількості військ не спостерігають безпосередньо біля кордону з Україною.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан зауважив 24 Каналу, що варто акцентувати саме на "ударному кулаці", який міг би загрожувати нашим військам на кордоні. Вони стоять там уже кілька років, щоб втримати наступ будь-якої армії.

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Чому Лукашенко не погодиться на наступ?

Якщо говорити про білоруських військових, які можуть піти проти нас, то з цього погляду український кордон закритий, у нас є сили відбити атаку. Ба більше, ми можемо завдавати суттєвих ударів по білоруській економіці. Тому якщо з боку Білорусі почнеться вторгнення, ця країна дуже швидко залишиться без світла.

Дістати до будь-якого білоруського підприємства – це для нас не проблема. До того ж більшість інфраструктурних об'єктів розташовані вздовж кордону з Україною. Наприклад, до Мозирського нафтопереробного заводу лише 50 кілометрів. Один залп "Смерчу" і його не буде,

– наголосив полковник запасу ЗСУ.

Він забезпечує половину нафтоперероблення Білорусі. Також є ще два-три об'єкти, якщо їх уразити, то білоруська економіка просто рухне. Олександр Лукашенко це чудово розуміє. Легальними цілями теж будуть сотні російських підприємств, які працюють на економіку країни-агресорки. Про них відомо Україні.

Лукашенко усіма силами протистоятиме такому розвитку подій. Та кількість військових, які є біля кордону, наразі не становлять ніяких проблем. "Ударний кулак" може бути тільки з боку Росії, тобто війська, які вона пошле в Білорусь. Їх має бути щонайменше 150 тисяч, аби загрожувати українським регіонам.

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Сьогодні весь інформаційний шум лише для відвертання уваги. Наприклад, від корупції всередині країни, від арештів, яких ми чекаємо. Також серйозна проблема є на Донбасі,

– додав Роман Світан.

Зауважимо, на тлі чуток про наступ з Білорусі Олександр Лукашенко прибув до Росії. Після переговорів з Володимиром Путіним він вирушив до Китаю. Обидві сторони підтвердили, що є "залізними друзями", а їхні відносини перебувають на вершині.