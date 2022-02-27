Білоруське командування привело у бойову готовність частину своїх підрозділів
27 лютого 2022 , 21:45Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Загроза з боку Білорусі зростає. Білоруське командування привело у бойову готовність частину своїх підрозділів.
Росія продовжує використовувати Білорусь для накопичення авіаційної техніки. Агресор активізує там своїх спецпризначенців.
Важливо Втрати росіян за чотири дні війни проти України – 4500 осіб
На аеродромі Мачулищі зосередили понад 50 літаків, 10 вертольотів та 2 літака Ан-124. З аеродромів Барановичі та Мачулищі постійно злітають літаки в напрямку України.