Загроза з боку Білорусі зростає. Білоруське командування привело у бойову готовність частину своїх підрозділів.

Росія продовжує використовувати Білорусь для накопичення авіаційної техніки. Агресор активізує там своїх спецпризначенців.

Важливо Втрати росіян за чотири дні війни проти України – 4500 осіб

На аеродромі Мачулищі зосередили понад 50 літаків, 10 вертольотів та 2 літака Ан-124. З аеродромів Барановичі та Мачулищі постійно злітають літаки в напрямку України.