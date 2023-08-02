Білоруські гелікоптери, які перетнули кордон Польщі, могли охороняти Лукашенка, – "Гаюн"

З вечора 30 липня для забезпечення охорони самопроголошеного президента Білорусі Алєксандра Лукашенка у Мачулищі було перекинуто два вертольоти. Ймовірно, саме ці гелікоптери порушили повітряний кордон Польщі.

Лукашенко перебував у своїй резиденції "Вискулі". Вона розташована на відстані 7,5 кілометрів від кордону з Польщею.

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Білоруські гелікоптери могли охороняти Лукашенка

Як розповіли у "Беларускі Гаюн", 30 липня для забезпечення охорони Лукашенка у Мачулищі було перекинуто два вертольоти. Тому білоруські гелікоптери, які 1 серпня порушили повітряний кордон Польщі, охороняли диктатора.

Відомо, що так званий лідер Білорусі перебував у своїй резиденції "Вискулі", яка розташована на відстані 7,5 кілометрів від кордону з Польщею.

Моніторингові групи зазначають, що пілоти військово-повітряних сил республіки Білорусь могли ненавмисно порушити повітряний кордон Польщі. Роблячи свої польоти, гелікоптери випадково потрапили на територію сусідньої країни.

Білорусь домовляється з Іраном про виробництво "Шахедів"

Нагадаємо, в американському Інституті вивчення війни заявляли, що Мінськ і Тегеран поглиблюють двосторонню співпрацю на тлі взаємної підтримки війни Росії в Україні. Білорусь, ймовірно, домовляється про виробництво дронів-камікадзе на своїй території.

"Можливо, Білорусь також намагалася укласти угоду щодо виробництва Іраном безпілотників "Shahed" на території Білорусі після перших повідомлень про те, що Іран намагався перетворити завод у Гомельській області Білорусі на завод з виробництва "Shahed", – повідомили в ISW.