Члени білоруської опозиційної Координаційної ради Іван Кравцов та Антон Родненков наразі перебувають у Києві. Проте вони не планують залишатись в Україні надовго.

Зараз опозиціонери хочуть поїхати в Литву чи Польщу та працювати звідти. Про це повідомили в телеграм-каналі "Бинокль".

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Про плани Кравцова та Родненкова

У Києві опозиціонери проведуть кілька зустрічей зі своїми друзями і через декілька днів поїдуть в інші країни. Про це заявили Кравцов та Родненков в інтерв'ю "Крым.Реалии".

Будемо високомобільними. Ми не збираємося просити про політичний притулок в Україні, бо перебуваємо в рамках політичної кампанії,

– додав Родненков.

Наступний пункт призначення – Білорусь. Опозиціонерам складно брати участь у протестах дистанційно.

Кравцов та Родненков про можливий арешт у Білорусі

Члени Координаційної ради планують повернутись до Білорусі через 2 – 3 тижні, не зважаючи на те, що їх там заарештують. Вони кажуть, що повернення на батьківщину буде хорошою можливістю дестабілізувати режим нестандартними діями.

Опозиціонери хочуть повернутись публічно та яскраво. Для цього їм потрібно буде організувати велику підтримку на білоруському кордоні. Проте чіткого плану дій Кравцов та Родненков поки не мають.

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Як Родненков і Кравцов опинилися в Україні