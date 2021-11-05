Білоруські прикордонники ходять вздовж рубежу з ножицями для різки металу

Влада Польщі оприлюднила фотографії білоруських прикордонників, які патрулюють вздовж паркану на кордоні. У їхніх руках був спеціальний інструмент для різки металу.

Знімки білоруських прикордонників з ножицями у мережі опублікував міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

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Прикордонники Білорусі ходять з ножицями для металу

Наші солдати сфотографували білоруських прикордонників із ножицями, якими ріжуть паркан,

– зазначив Блащак.

Він розповів, що схожі прикордонні ситуації – звичайна справа. А також наголосив, що кризу на кордоні спричинив режим Олександра Лукашенка.

На знімку помітно двох прикордонників, один із яких маю в руці болторіз. "Щодня білоруси намагаються нагнітати ескалацію, використовують провокації, – заявив міністр оборони. Крім того, вони підштовхують мігрантів йти на сторону Польщі.



Білоруські прикордонники з інструментом для різки металу / Твітер Маріуша Блащака

"Стіна" на кордоні Польщі та Білорусі: що відомо

Через масштабний наплив нелегальних мігрантів польська влада вирішила звести на польсько-білоруському кордоні постійний паркан. Його хочуть спорудили за шість місяців.

Висота "стіни" становитиме 5,5 метра – паркан складатиметься з основи зі сталевих прутів у 5 метрів, над якими буде додатковий бар'єр з колючого дроту.

Анджей Дуда 2 листопада підписав спецзакон, який дозволяє спорудити огорожу.

Текст допису Маріуша Блащака:

Наші солдати сфотографували білоруських прикордонників з ножицями, які використовують для розрізання паркану. Такі прикордонні ситуації є звичним явищем. Кризу на кордоні спричинив режим Лукашенка. Білоруси щодня намагаються загострити ситуацію, використовують провокації та відштовхують мігрантів на польську сторону.