Демонстрація того, що чекає на ворогів, – ДПСУ про жест нашого воїна на кордоні з Білоруссю

На початку січня білоруські прикордонники побідкалися, що українці їх начебто "провокують образливими і погрозливими жестами". У Держприкордонслужбі потужно відреагували на такі скарги.

Це демонстрація того, що чекає на ворогів, які зайдуть на територію України, заявив на брифінгу речник ДПСУ Андрій Демченко. Про це пише 24 Канал.

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Демченко підкреслив, що всі військовослужбовці, які несуть службу на кордоні з Білоруссю, мотивовані боронити Батьківщину попри що.

Це можна оцінювати як демонстрацію того, що чекає на ворогів, які зайдуть до нас на територію України, в тому числі з цього напрямку, чи то підрозділи Росії, чи то Білорусі,

– підкреслив речник ДПСУ.

Що ж так сильно обурило білорусів

Так званий начальник управління прикордонного контролю Білорусі нещодавно поскаржився, нібито українські прикордонники їх провокують. Як "доказ" ЗМІ Лукашенка поширили відео, на якому видно, які саме "образливі жести" показував наш військовий.

Білорус побідкався, що останній випадок так званих "провокацій" був на пункті пропуску Добрянка. Переглянути відео можна тут.