Закривають "обіднє бінго": після борщу та хліба прикордонники Білорусі заговорили і про горілку

Білоруські прикордонники ніяк не стомляться пробувати переманювати українців на свій бік, заманюючи різними продуктами. Спершу вони роздумували про борщ, згодом про хліб, а тепер черга дійшла й до горілки. Ймовірно, таким чином вони хочуть закрити бінго із продуктів до обіднього столу.

Свій монолог білоруси знову запустили на кордоні з Україною. І знову жіночий голос, звертаючись до примарних "товаришів", під мелодію зачитував текст сповнений абсурду. Відповідне відео поширили білоруські телеграм-канали, пише 24 Канал.

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І якщо попередніх разів текст хоч мав якусь слабеньку ниточку логіки, то цього разу вона відсутня трішки більше, ніж повністю. Сплутавши український та братній білорусам русський народ, між рядками читався натяк, що українці зловживають алкоголем.

Приділивши увагу борщу, салу та хлібу, ми не маємо жодного морального права не поговорити з вами і про горілку. А горілка – це … дуже дієвий засіб для зняття стресу. Ось чому в годину дійсної небезпеки і народ служивий, і народ цивільний цілком справедливо закладає за комір,

– заявив аудіозапис білоруських прикордонників.

Далі ж білоруси вдалися до ну дуже дивних порівнянь. Передусім, їм пляшка з горілкою видалася схожою на гранату, а образ гранати – символом перемоги. Однак далі ж, спеціально чи ні, але північний сусід розписався у власній недолугості та безпорадності. Адже заявив, що від перемог теж можна втомитися.

Відтак, коли українцям "остаточно набридне перемагати" – їм треба перейти на бік білорусів. Адже там, мовляв, "накритий мирний стіл" з хлібом, салом, борщем і горілкою.

Однак у Лукашенка не знають або забули про золоте правило: "Коли поміж хлібом і свободою народ обирає хліб, він зрештою втрачає все, в тому числі і хліб. Якщо народ обирає свободу, він матиме хліб, вирощений ним самим і ніким не відібраний".

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