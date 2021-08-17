Білоруські прикордонники зі зброєю і собаками женуть нелегалів у бік Польщі

Наплив мігрантів, які штурмують сусідні з Білоруссю країни, продовжуються. Подекуди білоруські прикордонники сприяють їхньому транспортуванню.

Так, у мережі з'явилося відео, на якому видно "сприяння" від прикордонників Білорусі. Вони з підбадьорливими криками відганяють мігрантів від кордону у сторону Польщі.

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Мігрантів силою женуть у Польщу

На кадрах, знятих, найімовірніше кимось із польських прикордонників видно мігрантів. Вони вибігають з кущів, звідки їх женуть білоруські стражі рубежу. Чоловіки з автоматами кричать їм "Давай, давай!". Мігранти на мигах показують, що їх відганяють з Білорусі.

Тоді польські прикордонники пояснюють, що вони також охоронці рубежу і нікого не пустять до себе. Надалі прикордонник просить перейти мігрантів за маркувальний стовпчик – щоб вони перебували саме на стороні Білорусі.

Згодом починається словесна перепалка на відстані між охоронцями рубежів двох дежав. Білоруські прикордонники продовжують кричати "Давай! Іди, це ваші! Go away". Натомість польські прикордонники кажуть, що нелегали мають документи, які видавала Білорусь.

Провокація на білорусько-польському кордоні: дивіться відео

Інакше як збройною провокацією те, що відбувається назвати складно,

– підписали відео у мережі.

Що сталося надалі із цією групою мігрантів – інформації немає.

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