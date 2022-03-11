Білоруські війська будуть таким же тягарем для Путіна, як для Гітлера італійські, – Геращенко

Росія вчинила провокацію, обстрілявши з України Білорусь. Ймовірно, так держава-агресорка хоче втягнути білорусів у війну. Антон Геращенко вважає, що війська Лукашенка будуть для Путіна тягарем.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко висловився щодо можливого вторгнення білоруських військ на українську територію. Він прокоментував, чим це може стати для глави Кремля.

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Геращенко вважає, що білоруські війська будуть для Путіна тягарем

Антон Геращенко зазначив, що "якщо Володимир Путін таки зламав через коліно хитрого вусатого таргана (Олександра Лукашенка), змусивши його почати проти України пряме вторгнення, то користі для Росії у цьому буде не багато".

Білоруські війська будуть таким же тягарем для Путіна, яким була італійська армія для Гітлера,

– наголосив радник міністра.

Він пояснив, що італійці кидали зброю і розбігалися при перших залпах англійських або радянських знарядь в Африці чи під Сталінградом.

Водночас додав, що наступати горе-арміям Лукашенка треба буде на Волинь, Рівне, Житомир. "Ті самі місця, де 80 років тому українці давали відсіч і радянським та німецьким військам", – уточнив Геращенко.

Крім того, разом з українцями проти армій самопроголошеного президента будуть тисячі білоруських патріотів, які боротимуться за волю України та Білорусі. Радник міністра припустив, що розбігатися та дезертувати білоруська армія буде ще швидше за російську.

Можливий напад на Україну білоруських військ

11 березня російські літаки вилетіли з пункту Дубровиця (Білорусь), зайшли на територію України, розвернулись над населеними пунктами Городичі та Тумені. А далі – завдали вогневого ураження по білоруському селу Копані.

Після цього Центр стратегічних комунікацій повідомив, що Білорусь може почати вторгнення в Україну вже ввечері 11 березня.

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