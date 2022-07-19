У білорусі триває ротація військ, на кордоні з Україною вони ведуть повітряну розвідку
19 липня 2022 , 08:11Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
На кордоні з Україною білоруські війська проводять розвідку за допомогою безпілотників. Також триває ротація їхнього особового складу.
Загроза ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору білорусі існує. Про це повідомили у ранковому зведенні Генерального штабу 19 липня.
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білоруські війська намагаються розвідати позиції ЗСУ
Триває ротація підрозділів збройних сил республіки білорусі, які залучені до прикриття ділянки білорусько-українського кордону. У прикордонних районах ведеться повітряна розвідка БпЛА,
– мовиться в повідомленні.
Ситуація в гарячих точках
- Найскладнішою ситуація залишається на Донбасі. Ворог намагається створити умови для наступу в напрямку Слов'янська.
- На Краматорському напрямку окупанти обстрілюють зі ствольної та реактивної артилерії райони 11 населених пунктів. росіяни завдали авіаудару поблизу Верхньокам'янського. Вони намагалися штурмувати Спірне, але безрезультатно. Також окупанти пробують наступати в напрямку Григорівки, бойові дії тривають.
- На Бахмутському напрямку ворог обстріляв райони 11 населених пунктів. Також окупанти штурмували Семигір'я, Вершинe, Покровське та територію Вуглегірської ТЕС. Проте ЗСУ успішно відбили їх.
- На Авдіївському та Новопавлівському напрямках активних дій не було.
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