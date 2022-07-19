У білорусі триває ротація військ, на кордоні з Україною вони ведуть повітряну розвідку

На кордоні з Україною білоруські війська проводять розвідку за допомогою безпілотників. Також триває ротація їхнього особового складу.

Загроза ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору білорусі існує. Про це повідомили у ранковому зведенні Генерального штабу 19 липня.

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білоруські війська намагаються розвідати позиції ЗСУ

Триває ротація підрозділів збройних сил республіки білорусі, які залучені до прикриття ділянки білорусько-українського кордону. У прикордонних районах ведеться повітряна розвідка БпЛА,

– мовиться в повідомленні.

Ситуація в гарячих точках

Найскладнішою ситуація залишається на Донбасі. Ворог намагається створити умови для наступу в напрямку Слов'янська.

На Краматорському напрямку окупанти обстрілюють зі ствольної та реактивної артилерії райони 11 населених пунктів. росіяни завдали авіаудару поблизу Верхньокам'янського. Вони намагалися штурмувати Спірне, але безрезультатно. Також окупанти пробують наступати в напрямку Григорівки, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку ворог обстріляв райони 11 населених пунктів. Також окупанти штурмували Семигір'я, Вершинe, Покровське та територію Вуглегірської ТЕС. Проте ЗСУ успішно відбили їх.

На Авдіївському та Новопавлівському напрямках активних дій не було.

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