Білоруських військових помітили в окупованій Кирилівці на Запоріжжі: що кажуть у ЗСУ

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що білоруських військових помітили в тимчасово окупованій Кирилівці в Запорізькій області. Ця інформація не залишилася без уваги Збройних Сил України.

На інформацію про білоруські війська в тимчасово окупованій Кирилівці відреагував начальник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Євгеній Єрін. За його словами, ЗСУ зараз перевіряє цю інформацію.

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Які версії зараз є у ЗСУ

Євгеній Єрін зазначив, що зараз ЗСУ не володіють інформацією про переміщення регулярних частин білоруської армії на територію Запорізької області. Однак ці повідомлення не залишилися без уваги й це питання вивчають.

Серед версії подій, Єрін зазначив, що до Кирилівки могли прибути колишні білоруські військові або ж білоруси, які отримали російські паспорти, а потім були мобілізовані до окупаційної армії.

Ще раз додам, перевіреної інформації щодо цього ми не маємо,

– наголосив Єрін.

Таким чином ЗСУ не підтверджує та не спростовує інформацію про білоруських військових в тимчасово окупованій Кирилівці. Ймовірно, більш точну інформацію нададуть після перевірки цього повідомлення.

Що заявив Федоров

Напередодні мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров в етері національного телемарафону повідомив, що у Запорізькій області окупанти почали реалізовувати "донецький сценарій", зокрема лякати людей нібито ударами ЗСУ. Крім того, окупанти посилили військову присутність. Наприклад, у Мелітополі окупантів розставили на кожні 100 метрів та посилено перевіряють мирних мешканців

Цілями росіян Федоров назвав залякування місцевих та прагнення викликати у них страх перед ЗСУ, виправдання терору "захистом від українських військ", обстріл цивільної інфраструктури з перекладанням провини на наших воїнів. І ледь не основна ціль – нарощування сил у тимчасово окупованій Запорізькій області. Саме з цією метою, як заявив Федоров, до окупованої Кирилівки привезли білоруських військових.