Білоруські ЗМІ розповіли, чим займається їхня армія, поки з території держави атакують Україну

Допоки на територію України прилітають ракети, випущені з Білорусі, Міноборони країни замовчує наслідки трагедії в сусідній державі. Натомість там активно розповідають про семінари, турніри зі стрільби та дні відкритих дверей на полігоні.

Хронологію публікацій білоруського Міноборони вивчили журналісти Радыё Свабода. Розповідаємо про найцікавіше за останній тиждень березня.

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25 березня

День, коли союзники Міноборони Білорусі з Росії 10-ий раз атакували українську авіацію в Чорнобаївці. Звісно, про це у відомстві не згадують. Натомість анонсують національний семінар під назвою "Патріотизм – моральна основа суспільства".



Конценрт з нагоди 80-річчя 120-ї гвардійської механізованої бригади / Фото Министерство обороны Республики Беларусь

Цього ж дня, у річницю проголошення БНР, у Центральному домі офіцерів відзначили 80-річчя 120-ї гвардійської механізованої бригади.

26 березня

У Військовій академії організували День відкритих дверей для абітурієнтів. За даними Міноборони, до Мінська прибули понад 2000 потенційних курсантів.

27 березня

Білоруси радісно відвідують день відкритих дверей на полігоні "Брестський" – один із тих, де зосереджені російські війська.

28 березня

На одному із полігонів відбувся огляд готовності особового складу та озброєння до батальйонних тактичних навчань. У ньому взяв участь командир 6-ї окремої механізованої бригади Західного оперативного гвардійського командування полковник Олександр Лавренов. Наступного дня розпочалися самі навчання.



Огляд готовності особового складу та озброєння / Фото Министерство обороны Республики Беларусь

29 березня

Коли російська ракета потрапила в будівлю Миколаївської обласної адміністрації, в 11-ій окремій гвардійській механізованій бригаді Білорусі стартував конкурс на кращого снайпера.

30 березня

Міноборони, Генштаб та Збройні Сили Білорусі розпочали змагання зі стрільби зі штатної зброї.

Таке ігнорування агресії Росії у держструктурах – це закономірність. Однак, журналісти додають, що тема війни проти України у білоруському суспільстві стала дуже болючою, і ставлення до неї у білорусів, згідно з дослідженнями, кардинально відрізняється від ставлення росіян.

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