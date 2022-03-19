У білоруських лікарнях припинили операції для цивільних, щоб лікувати російських військових

Російські війська продовжують зазнавати втрат у війні з Україною. Для того, щоб приймати поранених загарбників, білоруські лікарні припинили операції для цивільних.

Щоб приховати свої втрати, окупанти везуть поранених до Білорусі. Однак через те, що їх надзвичайно велика кількість, тамтешні лікарні не можуть більше оперувати цивільних.

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Найбільше поранених орків звозять до Гомеля та Гомельської області. Там їх оперують білоруські лікарі, тому для цивільних операційні відділення більше недоступні.