У білоруських магазинах з'являються товари з Криму: обурливі фотодокази
На полицях білоруського магазину почали з'являтися товари, які привезли з окупованого Росією Криму. Так, у "Євроопті" помітили сіль з півострова.
Фотодоказ опублікував опозиційний телеграм-канал Білорусі. На світлинах зображена пачка солі, яку виготовили у Криму.
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На упаковці мовиться, що товар виготовили у місті Красноперекопськ, що у північній частині окупованого півострова.
Визнання Криму вже відбулося?! Україна в курсі?,
– підписав світлину автор.
Факт того, що у білоруських магазинах з'являються товари з Криму, дійсно викликає обурення. Адже самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко не раз говорив, що вважає питання приналежності півострова закритим.
Ще у 2014 році на питання про цей регіон відповідав: "де-факто Крим російський". Водночас офіційно Мінськ досі не оголосив, що визнає анексію Криму.