У Білорусі пілотів, які перетнули повітряний простір Польщі, зустріли силовики

Пілотів, які 1 серпня порушили повітряний простір з Польщею на вертольотах, зустріли на аеродромі Мачулищі білоруські силовики.

За даними моніторингової групи, гелікоптери Мі-8 та Мі-24, які 1 серпня порушили державний кордон Польщі, у середу, 2 серпня, перебазували з військової частини у селі Каменюки на аеродром Мачулищі.

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Натомість до села Каменюки направили два вертольоти такого ж типу. Вертольоти військово повітряних сил Білорусі прибули в Мачулищі у проміжку між 17:00 і 17:50.

Вертольоти Мі-8 та Мі-24 ВПС РБ прибули до Мачулищ в районі 17:00 та 17:50. За нашою інформацією, у Мачулищах пілотів вертольотів, які вчора випадково перетнули кордон, зустріли силовики,

– йдеться в повідомленні групи.

Водночас білоруське Міноборони заперечує порушення повітряного простору Польщі, коментуючи це як "одна бабка сказала".

Що цьому передувало