Білоруських військових використовують як чорноробів для чищення російських танків

Військових з Білорусі держава-агресорка використовує як чорноробів. Вони чистять російські танки від бруду та останків тіл.

Видання дізналося історію білоруського солдата-строковика, якого раніше призвали до однієї з частин на заході країни.

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Білорусів Росія використовує як чорноробів

Нещодавно цей білоруський військовий зателефонував батькам з незнайомого номера та попросив привезти йому ліки проти блювоти та нудоти під Гомель. Батьки одразу подумали, що він в Україні в полоні.

Однак з'ясувалося, що хлопець справді у Комарині, що під Гомелем, і разом з іншими солдатами термінової служби бере участь у відновленні підбитої та зламаної російської техніки.

А ліки проти блювоти йому потрібні тому, що він відмиває техніку, яка постраждала в боях. І, як висловився боєць, "має залишки людських тіл, останків, від чого хлопців нудить".

Схоже своїм рідним розповідали й інші білоруські військові.

Нагадаємо, раніше у Генеральному штабі Збройних Сил заявили, що Росія не полишає спроб завдати ударів по західних регіонах України з території Білорусі.

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