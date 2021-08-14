Били руками, ногами, палицями, – білоруський активіст розповів про тортури у СІЗО
Джерело:"Весна"
Степан Латипов – білоруський активіст – під час останнього слова на суді у Мінську розповів про тортури, які йому довелося пережити у СІЗО. Чоловік заявив, що над ним знущалися "люди у масках".
Латипов зізнався, що йому ще ніколи не було так страшно. Коли біль від тортур ставав особливо нестерпним, чоловік згадував слова мами. Вона вчила його казати собі: "я маленький-маленький їжачок, мені зовсім не боляче".
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Однак люди, які катували Латипова, були досвідченими: вони постійно називали чоловіка на ім'я, щоб він не міг "відключитися".
Включили радіо на всю гучність і почали мене бити. Ніколи в житті мені не було так страшно. Люди в масках били руками, ногами, палицями. Всі скопом і по одному,
– розповів активіст.
Моторошні деталі від Латипова
- Латипов зауважив, що йому викручували руки та ноги, а також били кулаками по вухах – це викликало відчуття, ніби у голові вибухає граната.
- Доки бранець задихався у чорному пакеті, його кати сміялися і казали, що "вчимо алфавіт, зараз запитуємо букву "Аааа".
- Також силовики казали: "не кричи, твоя Тихановська (Світлана – 24 канал) не почує".
- Латипов зізнався, що довго готувався до спроби накласти на себе руки під час судового засідання. А коли це не вдалося, відчув сором.
Справа Латипова: головне
- Степану Латипову інкримінують організацію групових дій, які грубо порушують громадський порядок; опір міліції та шахрайство, вчинене в особливо великому розмірі.
- У червні під час судового засідання активіст намагався перерізати собі горло. Однак його врятували.