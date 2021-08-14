Били руками, ногами, палицями, – білоруський активіст розповів про тортури у СІЗО

Степан Латипов – білоруський активіст – під час останнього слова на суді у Мінську розповів про тортури, які йому довелося пережити у СІЗО. Чоловік заявив, що над ним знущалися "люди у масках".

Латипов зізнався, що йому ще ніколи не було так страшно. Коли біль від тортур ставав особливо нестерпним, чоловік згадував слова мами. Вона вчила його казати собі: "я маленький-маленький їжачок, мені зовсім не боляче".

Зауважте У Білорусі затримали колишнього посла, який критикував Лукашенка

Однак люди, які катували Латипова, були досвідченими: вони постійно називали чоловіка на ім'я, щоб він не міг "відключитися".

Включили радіо на всю гучність і почали мене бити. Ніколи в житті мені не було так страшно. Люди в масках били руками, ногами, палицями. Всі скопом і по одному,

– розповів активіст.

Моторошні деталі від Латипова

Латипов зауважив, що йому викручували руки та ноги, а також били кулаками по вухах – це викликало відчуття, ніби у голові вибухає граната.

Доки бранець задихався у чорному пакеті, його кати сміялися і казали, що "вчимо алфавіт, зараз запитуємо букву "Аааа".

Також силовики казали: "не кричи, твоя Тихановська (Світлана – 24 канал) не почує".

Латипов зізнався, що довго готувався до спроби накласти на себе руки під час судового засідання. А коли це не вдалося, відчув сором.

Справа Латипова: головне