Це буде виклик для української влади, – білоруський аналітик про вбивство Шишова

Загибель активіста Віталія Шишова у Києві – головна тема у незалежному медіапросторі Білорусі. Журналісти-розслідувачі припускають, що на території України діяли агенти ФСБ. Для української влади стане викликом правильна реакція на ситуацію та збереження іміджу безпечної країни для політичних біженців.

Про це в ефірі 24 каналу розповів аналітик білоруського Інституту стратегічних досліджень Вадим Можейко. Білоруська державна пропаганда самопроголошеного президента Олександра Лукашенка поширює версію про "конфлікт праворадикалів" в Україні. Суспільство не вірить у байки режиму та переконане, що Шишова вбили спецслужби.

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"Це буде, насамперед, виклик для української влади – як Україна відреагує, як довго терпітиме подібне на своїй території та що зробить у відповідь", – зазначив Можейко.

Режим Лукашенка залякує білорусів

Аналітик наголосив, що репутація в режиму Лукашенка така, що за всіма трагедіями вбачають його "руку". Це спроба залякати людей, щоб білоруси не почувалися в безпеці ні вдома, ні у вимушеній імміграції, як це було з Шишовим.

Журналіст Bellingcat Христо Грозєв заявив, що видання розслідуватиме справу. Є вагомі підстави вважати, що агенти ФСБ потрапляють в Україну під видом білоруської діаспори. Це також можуть бути подвійні агенти, які працюють як на спецслужби Росії, так і на білоруське КДБ.

"Якщо це дійсно буде так, перед українською владою постане питання, як Україна відреагує на те, що іноземні спецслужби дозволяють собі вбивати людей на території України", – підкреслив Можейко.

Білоруський режим – ворожий до України

Україна повинна добре поміркувати, як діяти у цій ситуації. Аналітик переконаний, якщо підтвердиться діяльність білоруських чи інших спецслужб в Україні, це можна вважати порушенням українського суверенітету.

"Державний суверенітет – це монополія на насильство", – зазначив Можейко.

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За його словами, якщо насильство відбувається поза рамками закону свавіллям силовиків, для України це привід шукати шляхів, щоб Білорусь це припинила, та вжити серйозних заходів.

Очевидно, демократична Білорусь такого робити не буде. Якщо режим Лукашенка таке собі дозволяє, то він не дружній до України, а навпаки, ворожий,

– підкреслив Можейко.

Аналітик зауважив, що діяльність Білорусі – це не така агресія, яку собі дозволяє Росія щодо України. Водночас засилати в чужу країну агентів спецслужб, щоб когось убити – це дуже близько до силової агресії.

Вадим Можейко про вбивство Віталія Шишова: дивіться відео