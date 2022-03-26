Білоруський батальйон імені Кастуся Калиновського ввійшов до складу ЗСУ

Білоруський батальйон імені Кастуся Калиновського ввійшов до складу Збройних сил, а бійці склали присягу.

Відомо, що Батальйон у такому вигляді був створений з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У ньому виключно білоруси. Присягу Україні вони також склали білоруською мовою.

Читайте також: 67% білорусів проти обстрілу України російськими військами з території Білорусі, – Chatham House

У цей важливий для білоруської історії день присягу склали добровольці батальйону Кастуся Калиновського. Наш батальйон входить до складу Збройних сил України. Обітницю білоруською написали наші волонтери. Ми впевнені, що в майбутньому цей текст стане основою присяги для справжньої білоруської армії,

– йдеться в повідомленні батальйону.

Вінцент Костянтин Калиновський – один з регіональних очільників польського Січневого повстання на землях сучасних Литви й Білорусі, спрямованого проти Російської імперії.

Також цікаво – Білоруси допомагатимуть захищати Маріуполь: дивіться відео