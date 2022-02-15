Білоруський "фронт" провалився: чому Росія не попре проти України з боку сусідів

У мене є хороша новина для вас, брати і сестри українці, – РФ так і не зуміла накопичити в Білорусі угрупування, достатнє для гіпотетичної "атаки на Київ". Запасіться терпінням та прочитайте усе до кінця.

Страхітлива картинка

"Білоруський" напрямок для України зараз "гарячий". У ЗМІ або соцмережах можемо знайти повідомлення про те, що на одному з білоруських аеродромів неподалік кордону з Україною уже зосереджено 31 російський штурмовик Су-25СМ3. Або ж, що армія РФ перекинула ближче до кордону з нашою країною оперативно-тактичну ракетну зброю "Іскандер" та реактивну артилерію.

До теми Захід пакує валізи, бажаючи нам гарного дня під російськими бомбами

Новини про таку концентрацію ударного озброєння формують в нашому суспільстві тривожність, що Кремль начебто може наважитись піти в атаку на Київ з території Білорусі. Але при цьому нема відповіді на питання – а скільки насправді своїх військ РФ перекинула в Білорусь, і на що насправді здатне таке угрупування.

Свою відповідь на таке питання спробували дати журналісти польського видання Defence24, опираючись на усю можливу інформацію з відкритих джерел. В підсумку вийшло таке.

Свої війська РФ перекинула в Білорусь під формальним приводом навчань "Союзна рішучість-2022", початок яких оголосили 18 січня цього року. Представники РФ та Білорусі одразу заявили, що до 9 лютого триватиме початкова фаза навчань, в межах якої Кремль накопичуватиме свої війська на території "Синьоокої".

Приблизно у той же період відбувся "злив" із посиланням на начебто "внутрішню інформацію" Білоруської залізниці про те, що країна має прийняти одразу 200 військових ешелонів із РФ – цифра рекордна, під час "Захід-2021" було усього 39 ешелонів.

До кінця січня в соцмережах з'явилось уже доволі багато фото та відео, на основі яких можна було зробити бодай попередні оцінки, скільки військ і які саме частини РФ перекидає в Білорусь під приводом навчань "Союзна рішучість-2022".

Військова арифметика

І на цьому тлі 27 січня цього року Defence24 зробило першу спробу оцінити чисельність угрупування, яке Кремль хоче зосередити в Білорусі. Польські аналітики вийшли на цифру "приблизно 60 – 80 тисяч військовослужбовців". При цьому поляки писали, що РФ зосереджує в Білорусі один мотострілецький полк та чотири мотострілецькі бригади, бронетанкову бригаду, бригаду морської піхоти Тихоокеанського флоту ВМФ РФ, ракетну бригаду, дві артилерійські бригади та бригаду ССО.

Також – окремі підрозділи сил протиповітряної оборони, логістики, інженерних військ та військ радіаційно-біолого-хімічного захисту. Усі ці формації – зі складу Східного військового округу РФ на Далекому Сході та без вказівки номерів підрозділів.

Не пропустіть На російських "пташечок" в українському небі очікує масове падіння

Минуло два тижні, у відкритому доступі з'явились нові ввідні дані. І на цьому тлі польське Defence24 виступило з новою оцінкою чисельності військ РФ, накопичених в Білорусі, – усього 21 батальйонно-тактична група, із яких половина зосереджена на кордоні з Україною та поза зоною проведення навчань "Союзна рішучість – 2022".

Одна батальйонно-тактична група може налічувати 300 – 500 військовослужбовців, відповідно РФ зараз зосередила в Білорусі максимум 10,5 тисяч "багнетів" (для порівняння: чисельність Сухопутних військ Білорусі сягає 17 тисяч військовослужбовців).

РФ зосередила у Білорусі доволі неоднорідне угрупування військ. Для початку тут варто вказати, що на територію "Синьоокої" із Далекого Сходу РФ перекинула частини зі складу усіх чотирьох армій Східного воєнного округу – 5-та, 29-та, 35-та та 36-та армії.



Росія намагається створити ілюзію максимальної присутності її військ в Білорусі / Фото Центру журналістських розслідувань

Також стала відома номенклатура бригад армії РФ, зі складу яких перекинули батальйонно-тактичні групи в Білорусь, та місце їх ймовірного зосередження на території "Синьоокої".

Так, в білоруському Бресті зосереджено частини зі складу 36-ї механізованої бригади, 217-й десантний полк із складу 98-ї десантної дивізії та 54 бригада управління армії РФ.

В білоруському місті Мозир (де розташовано великий нафтопереробний завод, орієнтований зокрема на ринок України) – 64-ї механізованої бригади, 305-ї артилерійської бригади та 69-ї бригади матеріально-технічного забезпечення.

У місті Гомель – зі складу 11-ї десанто-штурмової бригади. У місті Осиповичі – зі складу 103-ї та 107-ї ракетної бригади, озброєних оперативно-тактичними ракетними комплексами "Іскандер".

Усього, за поточними оцінками, армія РФ наразі зосередила в Білорусі підрозділи, "нащипані" зі складу однієї бронетанкової бригади, одного механізованого полку, чотирьох механізованих бригад, трьох десантно-штурмових бригад, однієї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ та двох бригад сил ССО.

Також – трьох артилерійських бригад, однієї бригади реактивної артилерії, двох ракетних бригад, двох бригад управління, двох бригад матеріального забезпечення, однієї інженерної бригади та однієї бригади військ радіаційно-біолого-хімічного захисту.

Варто прочитати Яку авантюру задумала Росія, щоб назавжди позбавити Україну ОРДЛО

Описані вище частини мають таку номенклатуру озброєння:

танки Т-72 та Т-80;

бойові машини піхоти БМП-1, БМП-2 та БМП-3;

бойові машини десанту БМД-4М;

тягачі МТ-ЛБ; БТР-82А та "Тигр-М";

самохідні артустановки 2С1 "Гвоздика", 2С3 "Акація", 2С19 "Мста-С" та 2С9 "Нона-С"; реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град" та БМ-27 "Ураган", оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер".

Кількість цієї техніки в складі угрупування армії РФ у Білорусі – точно невідома. Але тут варто зробити таку примітку – подібний "різнобій" в типах техніки може формувати ілюзію про начебто зашкалювання числа російських військових на території Білорусі.

Зараз "збірна солянка" армії РФ в Білорусі навряд чи здатна на агресивні дії проти України. Але схоже, що цього угрупування якраз цілком досить, щоб "намертво вписати" Білорусь в орбіту впливу Кремля.

Може зацікавити – як Росія вводила війська у Білорусь: дивіться відео

Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми – під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну й підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому, навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ, – він отримає достойну відсіч. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та вірмо в ЗСУ!