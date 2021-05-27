Лукашенко не контролює себе, – білоруський опозиціонер припустив, чи могли збити літак Ryanair

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко абсолютно не контролює свої емоції, якщо мовиться про його особисті амбіції. Ймовірно, він міг і віддати наказ про збиття літака Ryanair, якби той не здійснив посадку.

Таку думку висловив білоруський опозиціонер Павло Латушко. Він додав, що схожа ситуація вже була у 1995 році, коли Лукашенко дав команду збити повітряну кулю з 2 громадянами США, які випадково залетіли на територію Білорусі.

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"Їх фактично розстріляв бойовий вертоліт", – згадав Латушко.

Чи міг Лукашенко віддати наказ про збиття Ryanair

За словами Латушка, характер Лукашенка та його поведінка останнім часом дуже непередбачувана. "Сказати "ні" я не можу. Сказати "так" – це жахливо визнати, що керівник збройних сил може віддати такий наказ", – наголосив опозиціонер.

У нього в голові ці думки є. Весь світ в цей момент зрозумів, що Лукашенко себе не контролює. Він може здійснити будь-які дії, щоб задовольнити особисті амбіції,

– заявив Латушко.

Білоруський опозиціонер також зауважив, що всі державні телеканали показали посадку МіГ-29 з повним бойовим комплектом.

Лукашенко про МіГ-29

"Він нібито вилітав, щоб супроводжувати літак Ryanair. Лукашенко сказав, що це брехня і МіГ-29 не наближався до літака, а просто летів захищати атомну електростанцію. Однак літак взагалі туди не наближався", – підсумував Латушко.

Інцидент трапився 23 травня у Мінську. Літак Ryanair, який виконував рейс Афіни – Вільнюс, примусово здійснив посадку у Мінську через повідомлення про замінування. Вибухівку не знайшли, натомість затримали журналіста Роман Протасевич та його дівчину, які перебували на борту.

Інтерв'ю з білоруським опозиціонером Павлом Латушком: відео