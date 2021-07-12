Засудженого білоруського опозиціонера Бабарика етапували в колонію

Одного з найсильніших опонентів Лукашенка Віктора Бабарика етапували до виправної колонії. Ще донедавна його утримували у СІЗО.

Про це повідомили захисники Бабарика, які 12 липня звернулися до СІЗО-1 у Мінську. Саме там раніше утримували неугодного владі опозиціонера.

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Минулого разу адвокати Бабарика бачили свого підзахисного 9 липня у мінському СІЗО. Однак цього разу зустрітися з опозиціонером так і не вдалося. Їм сказали, що Віктора Бабарика етапували до ІК-1 у Новополоцьку.

У чому звинувачують Бабарика

Верховний суд Білорусі 6 липня 2021 року засудив Бабарика, який в минулому очолював "Белгазпромбанк", до 14 років позбавлення волі за звинуваченням у корупції.

за звинуваченням у корупції. Він своєї провини не визнав. Його захист заявила, що оскаржить обвинувальний вирок.

Зауважимо, що у травні 2020 року Бабарико залишив пост глави "Белгазпромбанку", адже вирішив, що братиме участь у президентських виборах у Білорусі. Однак зареєструватися кандидатом він так і не зміг, оскільки проти нього порушили кримінальну справу і заарештували.

На той момент він вважався головним суперником Лукашенка. Разом з Бабарика заарештували і його сина Едуарда, який був главою передвиборного штабу.