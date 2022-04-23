Більша частина білорусів не розуміє, що вони вже окуповані, – опозиціонер
Росія розтягнула "поглинання" Білорусі на понад 20 років. Водночас більшість громадян країни не розуміють, що їхня територія неофіційно вже окупована.
Про це заявив засновник першого воєнного братства Білорусі Сергій Бульба в ефірі 24 каналу.
До теми Росія перекидає усі сили з Білорусі на Донбас, – розвідка
За його словами, у Росії вже давно погрожували Олександру Лукашенку, що його на посаді може замінити інша особа.
Вони постійно шукали того, хто може це зробити. Але ж потрібна людина з таким радянським мозком, як у Лукашенка, а в нас такої більше нема серед політичних лідерів. Тому стільки часу його й терпіли,
– розповів опозиціонер.
Як зауважив Бульба, Росія розтягнула "поглинання" Білорусі на багато років, аби у країні серед "своїх" поступово з'являлися ті, хто пригнічуватиме білоруський народ.
"Це розтягнули на 25 років. Більшість білорусів навіть зараз не розуміє, що ми вже окуповані", – додав опозиціонер.
Сергій Бульба розповів про наміри Росії щодо Білорусі: дивіться відео