Більше не "повстанці": Фокін вибачився за чергову скандальну заяву щодо Донбасу
Перший заступник очільника української делегації у мінській ТКГ Вітольд Фокінви вибачився за обмовку в нещодавньому інтерв’ю, коли вжив термін "повстанці" щодо бойовиків на Донбасі. Також він заявив, що такий вираз є недоречним.
Вибачення Фокіна щодо бойовиків-"повстанців"
Відповідні його слова передає інформаційна агенція Інтерфакс-Україна. Коментуючи, свою заяву Фокін, підкреслив, що слово "повстанці" також, імовірно, в 2015 році під час виступу в Цюріхському університеті вживав і п’ятий президент Петро Порошенко. Водночас він наголосив, що правильно було б сказати "бойовики".
До речі Нардепи звернуться до Зеленського, аби звільнити Фокіна з ТКГ
Я щиро прошу вибачення у всіх, кого зачепили мої слова. Як патріот України і, як один з перших керівників відродженої української держави, я щиро бажаю та зроблю все для того, щоб в Україні повернувся мир, щоб не гинули наші військові, мирні громадяни,
– наголосив Фокін.
За його словами, саме такою він бачить свою роль в українській делегації в Тристоронньої контактній групі.
Також Фокін зауважив, йому дійсно шкода, що його застереження викликали такий значний резонанс в суспільстві.
"Хочу запевнити всіх, що зусилля, які ми з колегами докладаємо для досягнення нашої з вами спільної мети – відновлення суверенітету України та територіальної цілісності нашої держави в міжнародно-визнаних кордонах. І це має незрівнянно більше значення, ніж невдало вжите слово", – зазначив представник України в ТКГ.
Скандал навколо "повстанців" Фокіна: основне
- 21 вересня Фокін в ефірі програми "Персона грата" на "UA: Українське радіо" зазначив, що можна використовувати мандат Ради безпеки ООН і сформувати "міжнародний тимчасовий уряд" на непідконтрольних Україні територіях Донбасу для проведення там місцевих виборів.
- На його думку, забезпечити там безпеку мають міжнародні миротворці, тобто військовий контингент ООН.
- Він додав, що Росія раніше погодилася на такий спосіб руху до миру, але сказала, що військовий контингент ООН слід зосередити тільки на нинішній лінії розмежування на Донбасі.
- На цьому тлі Фокін зауважив, що з цим погодитися не можна. Отже "потрібно або такий же контингент розташувати на кордоні з Росією, щоб припинити звідти допомогу повстанцям, або по всій території".
- Також Фокін вважає, що у постанові про місцеві вибори слід було прописати конкретну дату про день голосування у прифронтовій зоні на Донбасі.
Зверніть увагу Я не можу заборонити йому мати власну думку, – Кравчук про заяви Фокіна
Попередні скандальні заяви Фокіна щодо Донбасу
- Він, зокрема, пропонував оголосити повну амністію для усіх бойовиків, які воювали на Донбасі. Навіть попри те, що серед них є ті, хто катували та вбивали українських військових та мирних людей.
- Фокін також наголошував, що після амністії необхідно провести вибори й надати Донбасу особливий статус.
- Фактично врегулювання ситуації він бачить у тому, щоб виконати усі умови російських окупантів.
- На ці заяви Фокіна відреагували в Офісі Президента. Там наголосили, що слова політика не відображають офіційної позиції держави.
- Коли на Фокіна обвалився шквал критики через його заяви, він прокоментував це так: "Якщо прихильники війни бісяться, значить, мої слова потрапили туди, куди треба. Нам треба принести в Україну мир, що ми й збираємося робити".