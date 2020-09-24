Перший заступник очільника української делегації у мінській ТКГ Вітольд Фокінви вибачився за обмовку в нещодавньому інтерв’ю, коли вжив термін "повстанці" щодо бойовиків на Донбасі. Також він заявив, що такий вираз є недоречним.

Вибачення Фокіна щодо бойовиків-"повстанців"

Відповідні його слова передає інформаційна агенція Інтерфакс-Україна. Коментуючи, свою заяву Фокін, підкреслив, що слово "повстанці" також, імовірно, в 2015 році під час виступу в Цюріхському університеті вживав і п’ятий президент Петро Порошенко. Водночас він наголосив, що правильно було б сказати "бойовики".

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Я щиро прошу вибачення у всіх, кого зачепили мої слова. Як патріот України і, як один з перших керівників відродженої української держави, я щиро бажаю та зроблю все для того, щоб в Україні повернувся мир, щоб не гинули наші військові, мирні громадяни,

– наголосив Фокін.

За його словами, саме такою він бачить свою роль в українській делегації в Тристоронньої контактній групі.

Також Фокін зауважив, йому дійсно шкода, що його застереження викликали такий значний резонанс в суспільстві.

"Хочу запевнити всіх, що зусилля, які ми з колегами докладаємо для досягнення нашої з вами спільної мети – відновлення суверенітету України та територіальної цілісності нашої держави в міжнародно-визнаних кордонах. І це має незрівнянно більше значення, ніж невдало вжите слово", – зазначив представник України в ТКГ.

Скандал навколо "повстанців" Фокіна: основне

21 вересня Фокін в ефірі програми "Персона грата" на "UA: Українське радіо" зазначив, що можна використовувати мандат Ради безпеки ООН і сформувати "міжнародний тимчасовий уряд" на непідконтрольних Україні територіях Донбасу для проведення там місцевих виборів.



на непідконтрольних Україні територіях Донбасу для проведення там місцевих виборів. На його думку, забезпечити там безпеку мають міжнародні миротворці, тобто військовий контингент ООН.



Він додав, що Росія раніше погодилася на такий спосіб руху до миру, але сказала, що військовий контингент ООН слід зосередити тільки на нинішній лінії розмежування на Донбасі.

На цьому тлі Фокін зауважив, що з цим погодитися не можна. Отже "потрібно або такий же контингент розташувати на кордоні з Росією, щоб припинити звідти допомогу повстанцям, або по всій території".



або по всій території". Також Фокін вважає, що у постанові про місцеві вибори слід було прописати конкретну дату про день голосування у прифронтовій зоні на Донбасі.

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